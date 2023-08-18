Аналог Starlink протестировали в России

Первый сеанс видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов успешно проведен российскими инженерами.

В сеансе приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбек Шу и директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелёв, сообщается на сайте Правительства РФ.

Сеанс связи был проведён с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов производства ООО «Бюро 1440». Чернышенко находился в Москве в Центре управления полётами, а Шу и Шевелёв — на горе Фишт, в республике Адыгея вне зоны сотовых сетей.

В ходе сеанса Дмитрий Чернышенко обсудил с министром и директором вопросы устранения цифрового неравенства в регионе. Он заявил, что благодаря подобным отечественным разработкам к 2030 году вся территория России, в том числе Арктика и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи.

Генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков сообщил, что цель компании — запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию в 2027 году.

С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10–12 ракет в год, каждая из них вмещает около 15 спутников. К 2035 году компания собирается создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников.