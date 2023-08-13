Ученые перечислили признаки здоровой порнографии

Ученые Сиднейского университета (Австралия) назвали критерии признаки порнографии, которая не вредит психике.

В некоторых случаях просмотр контента для взрослых приводит к развитию компульсивного сексуального поведения, непринятию своего тела, неправдоподобному представлению о сексе. Порно также может одобрять насилие по отношению к женщинам, приводит «Газета.ру» сообщение университета.

По словам ученых, чтобы избежать негативных последствий от просмотра порно, необходимо отдавать предпочтение контенту с определенными критериями. Во-первых, фильм должен быть снят с соблюдением этических норм. Во-вторых, важно, чтобы были показаны разные типы телосложения участников акта.

Третий критерий включает отсутствие принудительного секса: партнеры должны прямо сказать о согласии. Также важно, чтобы в фильме были показаны разнообразные сексуальные практики для достижения оргазма.