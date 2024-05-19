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Отдых от соцсетей значительно повысил самооценку женщин

Источник:
Naked Science
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Молодые женщины, лишь на неделю отказавшиеся от пользования социальными сетями, стали лучше относиться к своему телу, выяснили ученые из Йоркского университета в Канаде.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 66 девушек от 17 до 24 лет. Половина респонденток на неделю перестали пользоваться социальными сетями, а половина никак не меняли свой образ жизни.

Уже через неделю те, кто отказался от соцсетей, стали лучше оценивать себя, у них повысился уровень удовлетворенности своим телом. Наиболее заметно этот эффект проявился среди девушек, восприимчивых к идеализации худобы, приводит Naked Science отчет ученых.

Исследователи объяснили это не только сокращением возможностей сравнивать себя с другими, но и изменением образа жизни. Появился интерес к прогулкам, спорту, личному общению с друзьями, что положительно сказалось на физическом и эмоциональном состояние.

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