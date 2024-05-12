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Ученые объяснили причину добровольного одиночества

Источник:
Naked Science
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Подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха, пришли к выводу ученые из университетов Ла Тробо (Австралия) и Торонто (Канада).

Около 35 процентов всего населения этой страны не состоит в романтических отношениях. Люди выбирают такой стиль жизни по разным причинам — одни в следствие разрыва отношений с партнером, другие — хотят сосредоточиться на карьере, третьи — в силу своих убеждений.

Психологи считают, что многие предпочитают оставаться одинокими из-за своего типа привязанности. Эта теория говорит о том, что наши отношения с другими людьми определяются степенью тревожности и избегания.

Первая заставляет людей бояться быть брошенными и нелюбимыми, вторая — испытывать чувство дискомфорта из-за близости в силу того, что такие люди опасаются потерять свою свободу и стать зависимыми от партнера (они приобретают в буквальном смысле «зависимость от независимости»).

Психологи пришли к выводу — несмотря на то, что многие одинокие люди утверждают, что выбирают такой стиль жизни, потому что им комфортно, в подавляющем большинстве случаев за этим стоит страх отношений или близости.

Существуют люди, которые и в самом деле уверены в себе, и при этом хорошо чувствуют себя и вне отношений, и в них, но их намного меньше, чем кажется.

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Наука #Психо
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