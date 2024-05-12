Авторы новой книги «Психология памяти», написанной американскими учеными, предложили несколько тактик, позволяющих улучшить память.

Одни постоянно забывают выключать свет дома перед уходом, другие не помнят, куда положили мобильный телефон, ключи или пуль от телевизора. Забывание естественно для человека, приводит Naked Science мнение авторов книга.

Психологи объяснили, что люди лучше запоминают информацию, когда понимают ее необходимость для решения некой практической задачи в будущем.

Можно постоянно забывать, где оставил бутылку воды. И тут нужно представить себе необитаемый остров, где для выживания необходимо знать расположение источников влаги. Такая игра укрепит память.

Или, чтобы не забыть забрать ребенка из автомобильного кресла, можно оставлять на заднем сиденье машины сумочку. Или, чтобы запомнить имя нового коллеги, можно обращаться к нему по имени всегда, даже если поначалу это требует умственных усилий.

Главное — регулярная осознанная практика, а не простое повторение действий. Только такая практика научит управлять вниманием.