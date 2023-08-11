Оставшиеся в России иностранные компании могут рассчитывать на поддержку властей и комфортные условия, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Оставшиеся на российском рынке компании из "недружественных" стран смогли значительно улучшить свои финансовые показатели, а некоторые вышли на рекордный рост объемов выручки», — сказал дипломат в интервью РИА Новости

Биричевский отметил, что западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок. «Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению», — пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает.