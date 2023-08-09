НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Минобороны отбило атаку беспилотников на Москву

Источник:
Sibnet.ru
543 3

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, оба БПЛА были сбиты средствами ПВО, Один из них — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

На данный момент нет информации о пострадавших в результате падения обломков. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнил Собянин.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — заявили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

Тема: Военная операция на Украине
Германия купила у Бельгии старые танки для Украины
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
Первому Герою России с Алтая подарили авто и коня
США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Обсуждение (3)
Картина дня
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
Путин заявил о рекордных объемах жилищного строительства
Россияне накопили наличных на 16 триллионов рублей
Эксперт предупредил о резком скачке цен на суши и роллы
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!