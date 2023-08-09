Минобороны отбило атаку беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, оба БПЛА были сбиты средствами ПВО, Один из них — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

На данный момент нет информации о пострадавших в результате падения обломков. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнил Собянин.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — заявили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».