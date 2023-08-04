Расширены границы призывного возраста

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении законопроект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет. Кроме этого, предполагалось ввести переходный период до 2026 года.

Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде. Было решено установить призывной возраст в интервале от 18 до 30 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, закон предусматривает, что с призывниками или военнослужащими запаса, поступающими на службу в чрезвычайных обстоятельствах, можно заключать контракт на срок один год или меньше.

При этом в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, использовании армии за пределами России контракт можно заключать с призывником или гражданином, не пребывающим в запасе.