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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Расширены границы призывного возраста

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении законопроект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет. Кроме этого, предполагалось ввести переходный период до 2026 года.

Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде. Было решено установить призывной возраст в интервале от 18 до 30 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, закон предусматривает, что с призывниками или военнослужащими запаса, поступающими на службу в чрезвычайных обстоятельствах, можно заключать контракт на срок один год или меньше.

При этом в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, использовании армии за пределами России контракт можно заключать с призывником или гражданином, не пребывающим в запасе.

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Оборона #Армия #Законы
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