Запущен сервис проверки коэффициента «бонус-малус», он стал доступен пользователям портала «Банки.ру». Рассчитать показатель, который влияет на стоимость полиса ОСАГО, можно онлайн с помощью «Калькулятора КБМ».

Для расчета коэффициента «бонус-малус» необходимо ввести информацию о водителе и дату окончания действующего полиса ОСАГО. Сервис за несколько секунд отобразит коэффициент «бонус-малус» водителя и размер скидки на ОСАГО.

Узнать КБМ можно одновременно для всех водителей, указанных в полисе. При расчете цены ОСАГО будет использоваться максимальное значение КБМ из списка водителей, допущенных к управлению, поэтому важно проверять коэффициент каждого водителя.

Коэффициент «бонус-малус» водителя пересчитывается один раз в год, 1 апреля. Сведения о КБМ хранятся в единой информационной базе Российского союза автостраховщиков.