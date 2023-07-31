НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Запущен сервис проверки коэффициента «бонус-малус»

Источник:
Sibnet.ru
433 1

Запущен сервис проверки коэффициента «бонус-малус», он стал доступен пользователям портала «Банки.ру». Рассчитать показатель, который влияет на стоимость полиса ОСАГО, можно онлайн с помощью «Калькулятора КБМ».

Для расчета коэффициента «бонус-малус» необходимо ввести информацию о водителе и дату окончания действующего полиса ОСАГО. Сервис за несколько секунд отобразит коэффициент «бонус-малус» водителя и размер скидки на ОСАГО.

Узнать КБМ можно одновременно для всех водителей, указанных в полисе. При расчете цены ОСАГО будет использоваться максимальное значение КБМ из списка водителей, допущенных к управлению, поэтому важно проверять коэффициент каждого водителя.

Коэффициент «бонус-малус» водителя пересчитывается один раз в год, 1 апреля. Сведения о КБМ хранятся в единой информационной базе Российского союза автостраховщиков.

Еще по теме
Россиянам напомнили сроки гаражной амнистии
Полисы ОСАГО начнут оформлять на один день
Новая реформа ОСАГО: запчасти получат вторую жизнь
Вступают в силу новые правила оформления ДТП
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
Запад приказал Украине взять Крым
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу заявил о 20 тысячах погибших в ВСУ только за июль
Путин ввел единый «налог для уехавших»
Открыт предзаказ на отечественный электромобиль «Атом»
Таксисты раскритиковали переход на российские автомобили
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
52
США отказались от переговоров с Россией
46
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма
33
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники