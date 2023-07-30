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Врач посоветовала продукты для снижения давления

Источник:
«Лента.ру»
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Правильно подобранные продукту позволят людям, страдающим от гипертонии, снизить артериальное давление, посоветовала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Самые полезные при повышенном давлении — сезонные фрукты и овощи, приводит «Лента.ру» совет врача. Гипертоникам стоит включить в рацион свежие огурцы: они насыщают организм влагой и при этом не вызывают резких скачков уровня глюкозы и инсулина в крови, сказала Лазуренко.

Также она рекомендовала употреблять для снижения давления черную смородину, яблоки и крыжовник. В них содержится большое количество антиоксидантов, тонизирующих внутренние стенки кровеносных сосудов.

Еще один совет для гипертоников —пить больше чистой негазированной воды. Жидкость способствует выведению желчи и лимфы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

При этом также необходимо соблюдать предписанные ограничения в еде. Необходимо избегать соли, сахара, высококалорийных продуктов, острой пищи, кофе и алкоголя.

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Жизнь #Здоровье #Продукты
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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять