Врач посоветовала продукты для снижения давления

Правильно подобранные продукту позволят людям, страдающим от гипертонии, снизить артериальное давление, посоветовала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Самые полезные при повышенном давлении — сезонные фрукты и овощи, приводит «Лента.ру» совет врача. Гипертоникам стоит включить в рацион свежие огурцы: они насыщают организм влагой и при этом не вызывают резких скачков уровня глюкозы и инсулина в крови, сказала Лазуренко.

Также она рекомендовала употреблять для снижения давления черную смородину, яблоки и крыжовник. В них содержится большое количество антиоксидантов, тонизирующих внутренние стенки кровеносных сосудов.

Еще один совет для гипертоников —пить больше чистой негазированной воды. Жидкость способствует выведению желчи и лимфы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

При этом также необходимо соблюдать предписанные ограничения в еде. Необходимо избегать соли, сахара, высококалорийных продуктов, острой пищи, кофе и алкоголя.