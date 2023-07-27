Вертолет Ми-8 рухнул на Алтае, есть жертвы

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в селе Тюнгур Республики Алтай в четверг, по предварительным данным, погибли шесть человек, сообщило МЧС России.

Вертолет упал в селе Тюнгур при заходе на посадку. Он задел электрические провода.

По предварительным данным, на борту находились 13 человек, шесть из которых погибли. Трое получили 90% ожога тела.

Ми-8Т принадлежит «АлтайАвиа». Судно совершало туристический полет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).