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Орбан заявил, что западные компании тайно остались в России

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Vlada Republike Slovenije from Ljubljana, Slovenia

Западные компании не хотят уходить из России, несмотря на санкции, поскольку не хотят терять огромный российский рынок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных компаний, работавших в России в начале 2022 года, остались там и сейчас.

«Из 1 400 крупнейших западных компаний лишь 8,5% ушли из России», — цитирует ТАСС Орбана. Он отметил, что в 2022 году иностранные предприятия заплатили в российский бюджет 3,5 миллиарда долларов.

Орбан уверен, что попытка «отсоединить Россию» от экономики Европы потерпит неудачу, поскольку российская экономика слишком связана с остальным миром.

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Экономика #Санкции
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