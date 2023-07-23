Орбан заявил, что западные компании тайно остались в России

Западные компании не хотят уходить из России, несмотря на санкции, поскольку не хотят терять огромный российский рынок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных компаний, работавших в России в начале 2022 года, остались там и сейчас.

«Из 1 400 крупнейших западных компаний лишь 8,5% ушли из России», — цитирует ТАСС Орбана. Он отметил, что в 2022 году иностранные предприятия заплатили в российский бюджет 3,5 миллиарда долларов.

Орбан уверен, что попытка «отсоединить Россию» от экономики Европы потерпит неудачу, поскольку российская экономика слишком связана с остальным миром.