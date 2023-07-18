Тепловой взрыв в Сахаре «сварит» Европу

Возникший в Сахаре антициклон «Харон» приближается к Европе, угрожая европейским странам установлением экстремальных температур до 50 градусов по Цельсию.

Так, к среде до 50 градусов температура может увеличиться на острове Сардиния. В 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение министерства здравоохранения о сильной жаре, пишет агентство Bloomberg.

Высокие температуры уже зафиксированы в Афинах, Риме и Мадриде. На фоне аномальной жары возросли риски сильных пожаров. На острове Пальма из-за масштабных возгораний уже эвакуировано более 4 тысяч человек.

Последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на острове Сицилия температура достигла 48,8 градуса. При этом экстремальные погодные явления в Северном полушарии наблюдаются все чаще.