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Тепловой взрыв в Сахаре «сварит» Европу

Источник:
Bloomberg
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Возникший в Сахаре антициклон «Харон» приближается к Европе, угрожая европейским странам установлением экстремальных температур до 50 градусов по Цельсию.

Так, к среде до 50 градусов температура может увеличиться на острове Сардиния. В 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение министерства здравоохранения о сильной жаре, пишет агентство Bloomberg.

Высокие температуры уже зафиксированы в Афинах, Риме и Мадриде. На фоне аномальной жары возросли риски сильных пожаров. На острове Пальма из-за масштабных возгораний уже эвакуировано более 4 тысяч человек.

Последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на острове Сицилия температура достигла 48,8 градуса. При этом экстремальные погодные явления в Северном полушарии наблюдаются все чаще.

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Жизнь #Гео #Наука
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