Властям предложили компенсировать стройку аэропорта Шерегеш сбором

Кемеровская область может компенсировать строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту на горнолыжном курорте Шерегеш за счет сбора за взлет-посадку, сообщил владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко.

«Строительство аэропорта — инициатива области, и мы рассчитываем, что будет найдено решение, возможно, с использованием института развития ВЭБ.РФ. Потому что области нужно иметь план финансирования объекта, чтобы в дальнейшем иметь возможность возврата денег за счет взлета и посадки воздушных судов. В бюджете федерального правительства на сегодняшний день денег на аэропорт Шерегеш нет», — сказал ТАСС Троценко.

Он добавил, что строительство аэропорта рассматривается «всеми как региональная инициатива, важная для развития туризма». «Поэтому мы не ждем, занимаемся проектированием. Уже есть внешний облик терминала. Считаем, что при хорошем проекте деньги найдутся», — добавил глава «Новапорта».

Ранее он сообщал, что Кемеровская область будет самостоятельно финансировать строительство ВПП. При этом, по заявлениям властей региона, такое решение еще окончательно не принято.

Власти Кузбасса оценивают общую стоимость строительства аэропорта Шерегеша с сопутствующей инфраструктурой в 35 миллиардов рублей.