Ученые нашли повышающий либидо напиток

Красное вино улучшает сексуальную функцию у мужчин и женщин, выяснили ученые. Все дело в богатых антиоксидантами полифенолах, содержащихся в вине.

Исследование показало, что мужчины, которые выпивают один или два бокала в день, имеют более низкий риск эректильной дисфункции, в то время как женщины имеют более высокое либидо.

Специалисты уверены, что растительные соединения в красном вине усиливают кровоток, повышают уровень тестостерона и стимулируют половые органы. Полифенолы также действуют как антиоксиданты.

Эти соединения предотвращают окисление в организме. При окислении образуются нестабильные химические вещества, называемые свободными радикалами, которые разрушают клетки.

Антиоксиданты в целом играют важную роль в предотвращении ряда человеческих заболеваний, однако их положительное воздействие на либидо ранее было неизвестно.