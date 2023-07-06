Ученые нашли повышающий либидо напиток

Красное вино улучшает сексуальную функцию у мужчин и женщин, выяснили ученые. Все дело в богатых антиоксидантами полифенолах, содержащихся в вине.
Исследование показало, что мужчины, которые выпивают один или два бокала в день, имеют более низкий риск эректильной дисфункции, в то время как женщины имеют более высокое либидо.
Специалисты уверены, что растительные соединения в красном вине усиливают кровоток, повышают уровень тестостерона и стимулируют половые органы. Полифенолы также действуют как антиоксиданты.
Эти соединения предотвращают окисление в организме. При окислении образуются нестабильные химические вещества, называемые свободными радикалами, которые разрушают клетки.
Антиоксиданты в целом играют важную роль в предотвращении ряда человеческих заболеваний, однако их положительное воздействие на либидо ранее было неизвестно.