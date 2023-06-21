Кортнев извинился за показанный полицейскому средний палец

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев публично извинился перед сотрудником полиции, которому музыкант продемонстрировал неприличный жест еще в феврале.

Кортнев в феврале должен был выступить в Новосибирске. Сначала концерт пришлось перенести в другое место, затем на новой площадке началось задымление. Приехала полиция, Кортнева задержали. Якобы артист показал средний палец полицейскому. Но затем Кортнев сообщил, что инцидент исчерпан и его отпустили без составления протокола.

В апреле следователи возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) в отношении Кортнева.

«Я был очень раздосадован. Я сожалею о произошедшем, уже принес извинения этому человеку достойному. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан», — сказал лидер группы «Несчастный случай».