Путин показал черновик мирного договора с Украиной

Президент Владимир Путин на встрече с представителями африканской делегации показал мирный договор с Украиной, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году.

«Мы никогда его не комментировали. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он! Он есть! Он так и называется: договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», — сказал Путин.

По его словам, к нему есть и приложение, касающийся «вооруженных сил, и других вещей». «Все прописано от боевой техники до личного состава вооруженных сил. Вот он. Парафирован киевской делегацией, подпись стоит. Но после того, как мы, как обещали, отвели войска от Киева, киевские власти и его хозяева выбросили его на "свалку истории"»,— отметил российский лидер.

В шапке документа указано, что это проект по состоянию на 15 апреля 2022 года. Пункт 1 статьи 1 гласит, что «Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины».

В договоре прописано, что государства-гаранты признают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также гарантируют его соблюдение. Приведен и перечень стран-гарантов, среди них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

В марте 2022 года по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле было заявлено о согласии Киева на подписание договора. Россия в качества знака доброй воли вывела войска с киевского и черниговского направлений. После отвода российских войск Украина сразу же отказалась от договоренностей.