НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин показал черновик мирного договора с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
623 4

Президент Владимир Путин на встрече с представителями африканской делегации показал мирный договор с Украиной, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году.

«Мы никогда его не комментировали. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он! Он есть! Он так и называется: договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», — сказал Путин.

По его словам, к нему есть и приложение, касающийся «вооруженных сил, и других вещей». «Все прописано от боевой техники до личного состава вооруженных сил. Вот он. Парафирован киевской делегацией, подпись стоит. Но после того, как мы, как обещали, отвели войска от Киева, киевские власти и его хозяева выбросили его на "свалку истории"»,— отметил российский лидер.

В шапке документа указано, что это проект по состоянию на 15 апреля 2022 года. Пункт 1 статьи 1 гласит, что «Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины».

В договоре прописано, что государства-гаранты признают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также гарантируют его соблюдение. Приведен и перечень стран-гарантов, среди них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

В марте 2022 года по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле было заявлено о согласии Киева на подписание договора. Россия в качества знака доброй воли вывела войска с киевского и черниговского направлений. После отвода российских войск Украина сразу же отказалась от договоренностей.

Тема: Военная операция на Украине
Путин сообщил, где может находиться главком ВСУ Залужный
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Запорожье
Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ
Запад запретил Киеву сворачивать наступление из‑за неудач
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
NASA получило с Марса невероятное фото
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин сообщил, где может находиться главком ВСУ Залужный
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Запорожье
Байден отказал Украине в упрощенной процедуре вступления в НАТО
Куда вложить 100 тысяч рублей
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
41
Польшу уличили в подготовке второго фронта против России
39
США восполнят Украине потери в бронетехнике
36
Маск объяснил провал немецких танков Leopard на Украине
31
Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП