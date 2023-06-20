Почему искать работу летом лучше всего

Искать работу летом бессмысленно, лучше подождать осени — это миф. Большинство компаний не имеют сезонности, сотрудников ищут в любое время года, и летом получить хорошую должность даже проще.

У людей, откладывающих поиск работы с лета на осень, в головах три основных стереотипа:

— Летом все хотят отдыхать;

— Найм новых сотрудников останавливается;

— Руководители в отпусках, и новых проектов в компаниях летом не бывает.

Лето — наоборот время хороших возможностей. Условно рабочий темп может быть замедленным, но такой ритм дает больше времени на перезагрузку, считает рекрутер в ЕРАМ Павел Шлюпкин.

Кроме этого, специалисты нужны всегда, а новые проекты компаний не привязаны к кварталам.

Плюсы поиска работы летом

В некоторой степени именно из-за стереотипов о бессмысленности поиска работы летом появляются плюсы сделать это именно в теплый сезон. Из-за сниженной активности соискателей можно найти работу мечты и легче обойти конкурентов.

Руководитель программы трудоустройства Центра развития карьеры Нетология Ирина Рузавина привела статистику: число вакансий в летние месяцы увеличивается на 3%, при этом количество резюме снижается на 4 %.

Это означает умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. В среднем, конкуренция составляет четыре человека на место в летний период, в то время как в пиковые периоды (осень, весна) конкуренция от 18 до 26 человек на место.

Что полезно при поиске работы

Полагаться на удачу из-за того, что летом много вакансий и мало соискателей, все равно не стоит. Чтобы добиться цели и найти ту работу, которую действительно хочется, нужно подойти к делу серьезно.

Рузавина дала несколько советов, которые помогут быстро и качественно получить работу в летний или другой период:

— Для начала нужно создать качественное резюме и портфолио;— Резюме нужно размещать сразу на нескольких сайтах;— Самим откликаться на вакансии, которые интересуют.

Молодым людям, ищущим работу после вуза, эксперт посоветовала уходить на летние стажировки. Это отличный способ набраться опыта и в дальнейшем закрепиться или зарекомендовать себя в кругу профессионалов.