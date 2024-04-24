«Каковы ваши зарплатные ожидания»? Людей на собеседовании часто ставит в тупик, казалось бы, этот простой вопрос. Как на него правильно ответить, рассказала эксперт в области подбора персонала Анна Филина.

Часто вопрос о желаемой зарплате на собеседовании задается последним. И очень часто кандидаты отвечают на него неправильно. Вот самые распространенные неверные ответы:

«Мне все равно»

«Сейчас я зарабатываю 75 тысяч рублей, поэтому любая сумма свыше будет замечательной»

«Если представить идеальную ситуацию, то я хотел бы получать 100 тысяч рублей»

В чем подвох

Не нужно отвечать на этот вопрос прямо, посоветовала Филина. Размер зарплаты — дело щепетильное.

«Если вы назовете слишком низкую сумму, вы рискуете тем, что вам предложат меньше. Если вы назовете слишком высокую сумму, вы рискуете, что вас сочтут слишком дорогим», — предупредила эксперт на своем канале в YouTube-канале.

Как перехитрить работодателя

По словам эксперта, лучше отвечать следующим образом: «Спасибо, что вы задали этот вопрос. Я бы со своей стороны хотела узнать зарплатную вилку для данной позиции».

Работодатель тоже может схитрить: «У нас, на самом деле, нет установленной вилки. Это больше зависит от опыта кандидата».

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Ответить можно так: «Мой диапазон зарплаты достаточно гибкий. Но я бы хотел узнать больше о специфике должности, прежде чем озвучивать конкретную сумму».

Работодатель может продолжить настаивать, вынуждая назвать точную сумму: «Не могли бы все равно озвучить ваши ожидания, потому что без этой информации я не могу представить вас руководителю».

И тут можно самому озвучить желаемую зарплатную вилку: «Я сейчас рассматриваю вакансии от 80 до 100 тысяч рублей, в зависимости от задач, зоны ответственности и компенсационного пакета». Это будет оптимальным ответом, посоветовала эксперт.