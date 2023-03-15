Семь правил составления цепляющего резюме

Рекрутеру приходится просматривать сотни однотипных откликов на вакансии. Поэтому, если попадется выгодно отличающиеся резюме, такого кандидата не упустят. А чтобы составить цепляющее резюме, достаточно соблюсти семь главных правил.

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При составлении резюме соискателю нужно не надеяться на удачу «может, кто-нибудь возьмет», а продавать себя как ценного специалиста, даже если опыта совсем немного. Это своего рода маркетинг, способ ловли работодателя, где в роли наживки выступает резюме.

Описывать только нужный опыт

«Не пишите в резюме всю биографию. Старый опыт лишь мешает рекрутеру оценить, подходите ли вы для этой работы», — посоветовала карьерный коуч Ольга Лермонтова.

В резюме нужно описание того опыта и обязанностей, которые четко покажут, что человек — идеальный кандидат на вакансию. Можно смело убирать все остальное, чтобы резюме поместилось на одной странице. Если опыт работы боле 10 лет и достойных мест было несколько — максимум на двух страницах.

«Отполируйте содержание (резюме) так, чтобы рекрутер даже при беглом взгляде на него подумал: "Бинго"», — добавила Лермонтова.

Фокусироваться на достижениях

Перечисление в резюме всех обязанностей и действий на разных местах работы не даст понимание, какую конкретную пользу сотрудник принес этим компаниям.

«Подумайте о том, что полезного вы сделали в прошлом. Может, сэкономили время или деньги, принесли дополнительный доход, привели клиентов», — посоветовала эксперт.

Этот принцип должны использовать не только менеджеры по продажам, а представители любых профессий.

При этом, описывая достижения, надо использовать глаголы прошедшего времени совершенного вида — «я сделал/а», так будет подчеркнут элемент результата.

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Например, внедрили систему ускоренного согласования проектов, после чего их одобрение сократилось вдвое, разработали тренинг для новых сотрудников, после которого качество обслуживания клиентов повысилось на 30%.

«В описаниях люди часто используют такие неэффективные фразы, как "участвовала" в проекте, "принимала участие" в такой-то инициативе. Такие фразы создают впечатление, что вы в себе не уверены, боитесь брать ответственность, прячетесь за команду или руководителя», — предупредила эксперт.

Умение работать в коллективе — один из базовых навыков, он всегда ценится работодателями. Но нужно соблюдать баланс в описании того, что сделали в команде и самостоятельно, обозначать свою роль в коллективной работе, иначе неясно, что вообще человек может делать сам.

Продавать за 10 секунд

В среднем рекрутер тратит на резюме 10 секунд и в первую очередь смотрит на шапку документа, название вакансии, ключевые навыки и последнюю компанию, где работал соискатель.

Если эйчару кажется, что информация не соответствует вакансии, то резюме отправляется в корзину.

Чтобы рекрутер решил изучить резюме подробнее, соискателю стоит тщательно изучить требования к кандидату, ключевые навыки и теги в описании вакансии. И перефразировать свой предыдущий опыт, используя указанные в вакансии ключевые слова.

Подгонять под каждого

Составить одно идеальное резюме, чтобы откликаться на все вакансии и получать ответную реакцию в 100%, не получится.

Чтобы зацепить потенциального работодателя, важно точное совпадение между вакансией и резюме. Переделывать резюме для всех имеющихся вакансий не получится. Но для самых топовых надо стараться и составлять резюме под конкретные вакансии конкретных компаний.

Не приоритетные вакансии специалист советует сортировать по группам с близкими ролями и требованиями. И для каждой группы составлять отдельный вариант резюме. С таким подходом вероятность отклика будет меньше, но все же выше, чем при стратегии «одно максимально полное резюме для всех».

Убрать из резюме все, что не продает

Коуч не советует писать в резюме пол, возраст, количество детей и домашний адрес, так как «рекрутер – человек и когнитивные искажения могут застать его в любой момент». То есть эти факторы могут сыграть против кандидата.

Хобби можно указывать в резюме, если оно выгодно показывает личные качества и если есть значительные достижения. Или в случае, если на прошлой работе вы стали инициатором и организатором корпоративного досуга, например, организовали кружок по шахматам или походы на волейбол. Но вышивание крестиком не даст никакого представления о кандидате и писать об этом не надо.

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«Очень прошу вас не указывать в открытом доступе контакты ваших работодателей. Вы же не хотите, чтобы потом им звонили некие неизвестные и предлагали косметику. И, пожалуйста, не пишите фразу: "Предоставлю рекомендации по запросу». И так понятно — если у вас попросят, вы их предоставите», — добавила Ломоносова.

Писать сопроводительные письма

Сопроводительное письмо к резюме — отличный способ привлечь внимание и показать истинную мотивацию для работы в данной компании. Это не должна быть формальная фраза, вроде «Здравствуйте, я предлагаю свое резюме». Такими письмами завалена почта работодателя.

Лучше рассказать человеческим языком о проектах работодателя, которые интересны, показать связь своего опыта с деятельностью компании и тем, на какую вакансию подается резюме, а главное — показать искреннюю мотивацию.

«Бывает, что сопроводительные письма менеджер читает на последнем этапе отбора, чтобы выбрать среди трех-пяти понравившихся кандидатов. Это ваш шанс добавить дополнительные очки», — подчеркнула коуч.