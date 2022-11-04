Больше половины работающих жителей России мечтают о смене профессии, многие из них перешагнули 35-летний рубеж. Почему не нужно боятся перемен и когда стоит менять специальность?

По данным исследований сервиса по поиску работы HeadHunter, треть россиян кардинально сменили сферу деятельности за последние 10 лет, еще четверть ушли в смежную сферу. И эта тенденция не угасает. Напротив, цифровизация приводит к появлению новых профессий и спросу на них.

Чаще всего о смене профессии задумываются люди, которым сегодня 35 лет и больше. Хотя они и опасаются, что возраст может стать помехой для разворота в карьере. Однако специалисты утверждают, что годы — не решающий фактор, и бояться точно не стоит.

Причины для смены профессии

Самым привлекательным направлением на сегодняшний день остается IT- сфера. Больше половины соискателей стремятся в ИТ из-за сравнительно высоких зарплат. Но это не единственный фактор. Многие делают карьерный разворот из-за выгорания на старой работе.

«Это очень распространенное явление, особенно в последние два года, на фоне всех стрессовых ситуаций. Кто-то просто разочаровался в профессии либо устал от рутины», — сообщили представители сервиса по поиску работы.

Первый признак того, что человеку пора уходить из профессии — это негативные эмоции. Если работа вызывает отвращение настолько, что утром не хочется даже думать о ней, стоит задуматься о переменах.

Второй признак — если специалист отдает себе отчет в том, что работает только ради статуса и денег. Это путь в никуда. Вероятно другая специальность будет менее прибыльной, но она сохранит психическое здоровье.

Третий фактор — отсутствие профессионального роста. Речь идет даже не о служебном повышении, а об однообразии рабочих обязанностей. Если труд превратился в рутину и человек чувствует, что не развивается, а деградирует — это повод для смены работы. В новой сфере, скорее всего, будет сложнее, но это гарантирует личностный, а затем и профессиональный рост.

Чего не простят на собеседовании

Если профессия теряет спрос на рынке труда, это тоже большой повод задуматься над сменой специальности. Такой тренд указывает на то, что человек через несколько лет в любом случае может остаться не у дел.

Лучше всего начинать с каких-то маленьких шагов и постепенно двигаться к своей цели.Не обязательно резко менять жизнь, можно выбрать комфортные для себя первые, последовательные, шаги: мониторинг рынка труда, обучение, подработка, а затем уже смена постоянной работы.