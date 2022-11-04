НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рекрутеры перечислили факторы для смены профессии

Источник:
Sibnet.ru
429 1
Девушка в офисе
Фото: © Sibnet.ru
Больше половины работающих жителей России мечтают о смене профессии, многие из них перешагнули 35-летний рубеж. Почему не нужно боятся перемен и когда стоит менять специальность?

По данным исследований сервиса по поиску работы HeadHunter, треть россиян кардинально сменили сферу деятельности за последние 10 лет, еще четверть ушли в смежную сферу. И эта тенденция не угасает. Напротив, цифровизация приводит к появлению новых профессий и спросу на них.

Чаще всего о смене профессии задумываются люди, которым сегодня 35 лет и больше. Хотя они и опасаются, что возраст может стать помехой для разворота в карьере. Однако специалисты утверждают, что годы — не решающий фактор, и бояться точно не стоит.

Причины для смены профессии

Самым привлекательным направлением на сегодняшний день остается IT- сфера. Больше половины соискателей стремятся в ИТ из-за сравнительно высоких зарплат. Но это не единственный фактор. Многие делают карьерный разворот из-за выгорания на старой работе.

«Это очень распространенное явление, особенно в последние два года, на фоне всех стрессовых ситуаций. Кто-то просто разочаровался в профессии либо устал от рутины», — сообщили представители сервиса по поиску работы.

Первый признак того, что человеку пора уходить из профессии — это негативные эмоции. Если работа вызывает отвращение настолько, что утром не хочется даже думать о ней, стоит задуматься о переменах.

Второй признак — если специалист отдает себе отчет в том, что работает только ради статуса и денег. Это путь в никуда. Вероятно другая специальность будет менее прибыльной, но она сохранит психическое здоровье.

Третий фактор — отсутствие профессионального роста. Речь идет даже не о служебном повышении, а об однообразии рабочих обязанностей. Если труд превратился в рутину и человек чувствует, что не развивается, а деградирует — это повод для смены работы. В новой сфере, скорее всего, будет сложнее, но это гарантирует личностный, а затем и профессиональный рост.

Чего не простят на собеседовании

Если профессия теряет спрос на рынке труда, это тоже большой повод задуматься над сменой специальности. Такой тренд указывает на то, что человек через несколько лет в любом случае может остаться не у дел.

Лучше всего начинать с каких-то маленьких шагов и постепенно двигаться к своей цели.Не обязательно резко менять жизнь, можно выбрать комфортные для себя первые, последовательные, шаги: мониторинг рынка труда, обучение, подработка, а затем уже смена постоянной работы.

Еще по теме
Эмиграция повлияет на зарплаты в России
Новосибирцы раскритиковали романы между начальником и подчиненным
Первая рабочая неделя ноября будет короткой
Отношения с начальством привели новосибирцев к выгоранию
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выставил требования Эрдогану
Американское ПВО станет неприятным сюрпризом для Киева
Немецкий эксперт предрек России превращение в автомобильную Кубу
«Газпром» исследовал огромные разрушения «Северных потоков»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
33
Киев сообщил об ударах по критической инфраструктуре