«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании

Неосторожная фраза может сыграть роковою роль на собеседовании. Эксперты дали советы — как держаться и что говорить на первой встрече с работодателем, чтобы не совершить типичных ошибок и не услышать традиционное «мы вам перезвоним».
Опоздал на собеседование
Типичная ошибка, которая портит представление о соискателе — опоздание. «Опаздывают и не предупреждают, а ведь нужно понимать, что в таком случае тратится время как с одной, так и с другой стороны», — комментирует вице-президент SuperJob по работе с соискателями Елена Никифорова.
Решается проблема легко — нужно набрать номер рекрутера или работодателя и объяснить причину задержки. Возможно, собеседник перенесет встречу, но это будет однозначно лучше, чем заставлять ждать, не предупредив. И это в подавляющем большинстве случае станет причиной отказа от места.
К слову, и пандемия внесла свои коррективы к опозданиям. Так, по словам регионального представителя «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий, причиной может стать элементарное отсутствие маски у кандидата. Немало соискателей не могут дойти до собеседования, их не пропускает охрана на входе. Поэтому о наличии маски лучше побеспокоиться заранее.
О чем нужно предупреждать
«Если вы вообще передумали искать работу, тоже сообщите об этом HR-специалисту», — подчеркивает Салостий. Не прийти на собеседование без объяснения причины, по меньшей мере, невежливо.
А предупреждение и извинение оставят приятное впечатление. Это, своего рода, расчет на будущее, объясняет эксперт. В дальнейшем человек сможет рассчитывать на возобновление общения с компанией, когда это вновь будет для него актуально.
Если требуется заполнить анкету, лучше сразу внести в нее данные о правонарушениях, если такие факты были (например, об административных делах в юности). И откровенно предупредить об этом на собеседовании. Если же служба безопасности обнаружит такие факты сама, то работодатель, вероятнее всего, подумает о попытке сокрытия и предположит нечто более тяжкое, чем было на самом деле.
Почему нельзя обманывать
Рекрутеры советуют никогда не врать на собеседовании при приеме на работу. Выгодно подать имеющиеся навыки — это плюс для соискателя.Сочинять на собеседовании о том, что делать не умеешь — однозначный провал. Тайное станет явным, сотрудник будет уволен, а в дальнейшем работодатель даст нелестные отзывы, если к нему обратятся со следующего места работы.
Еще одна нередкая хитрость среди соискателей — скрыть предстоящий переезд или намечающийся декретный отпуск. Лучше сказать об этом сразу.
«Если ваши навыки и опыт окажутся ценными для работодателя, он найдет возможность предложить вам позицию с частичной или временной занятостью», — уверена Салостий. Если же нет, то найдет способ от вас избавиться, тем самым лишив соцгарантий.
О чем говорить не надо
Еще одна типичная ошибка на собеседовании, которую, впрочем, продолжают совершать соискатели — критика руководства или коллег с предыдущего места работы. Даже если бывшее руководство было, на взгляд сотрудника, сверхнесправедливо, не нужно жаловаться на них потенциальному работодателю.
Во-первых, предприниматели и руководители организаций, работающие в одной сфере, скорее всего, знают, как обстоят дела на предыдущем месте работы соискателя. И ничего нового на собеседовании из уст обиженного кандидата они не узнают. А рассказы о «плохом» руководстве лишь подтолкнут к выводам о том, что сотрудник конфликтный, склонный «выносить сор из избы».
Если соискателя спрашивают о причинах увольнения с предыдущего места работы, но ничего лестного о бывшем начальстве на ум не приходит, можно действовать двумя способами:
Первое — непредвзято говорить о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, и которые вынудили уйти. Но не переходить к оценке действия руководства и коллег.
Второе — назвать нейтральную причину увольнения. Например, отсутствие карьерного роста, низкие зарплаты, удаленность от дома, стремление работать в более крупной организации. Если же придется рассказать о конфликте, сделать это как можно корректнее.
Роковые фразы
Привести к отказу от желаемого места работы могут необдуманные фразы, перечеркивающие на собеседовании все заслуги соискателя.
Например: "Все, о чем вы спрашиваете, есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны". Это демонстрирует отсутствие культуры общения, понимания субординации и вызывает сомнение в заинтересованности кандидата.
Эксперты в области подбора персонала составили топ самых «самоубийственных» фраз соискателей. Эти высказывания демонстрируют некомпетентность и непонимание норм поведения:«Вы что, не читали мое резюме? Там все написано!»
«С кем не сработался предыдущий сотрудник?»
«Когда мой ближайший отпуск?»
«А кофе меня угостят?»
«Я ничего не знаю о вашей компании, расскажите мне»
«Все надо переделать»
«Всех уволить»
Как одеться на собеседование
Пословица «встречают по одежке, провожают по уму» не теряет своей актуальности. Большинство работодателей оценивает внешнюю опрятность соискателя. Одежда должна быть аккуратной, прическа и маникюр — свежими.
«В идеале — во внешнем виде ориентироваться на ту позицию, на которую мы хотим попасть. Например, если вас зовут на собеседование на руководящую позицию, то желателен стиль smart casual (джинсы и базовая однотонная футболка белого цвета в сочетании с пиджаком, например, или классический костюм)», — отмечает вице-президент SuperJob.
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