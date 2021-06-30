«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании

Неосторожная фраза может сыграть роковою роль на собеседовании. Эксперты дали советы — как держаться и что говорить на первой встрече с работодателем, чтобы не совершить типичных ошибок и не услышать традиционное «мы вам перезвоним».

Опоздал на собеседование

Типичная ошибка, которая портит представление о соискателе — опоздание. «Опаздывают и не предупреждают, а ведь нужно понимать, что в таком случае тратится время как с одной, так и с другой стороны», — комментирует вице-президент SuperJob по работе с соискателями Елена Никифорова.

Решается проблема легко — нужно набрать номер рекрутера или работодателя и объяснить причину задержки. Возможно, собеседник перенесет встречу, но это будет однозначно лучше, чем заставлять ждать, не предупредив. И это в подавляющем большинстве случае станет причиной отказа от места.

К слову, и пандемия внесла свои коррективы к опозданиям. Так, по словам регионального представителя «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий, причиной может стать элементарное отсутствие маски у кандидата. Немало соискателей не могут дойти до собеседования, их не пропускает охрана на входе. Поэтому о наличии маски лучше побеспокоиться заранее.

О чем нужно предупреждать

«Если вы вообще передумали искать работу, тоже сообщите об этом HR-специалисту», — подчеркивает Салостий. Не прийти на собеседование без объяснения причины, по меньшей мере, невежливо.

А предупреждение и извинение оставят приятное впечатление. Это, своего рода, расчет на будущее, объясняет эксперт. В дальнейшем человек сможет рассчитывать на возобновление общения с компанией, когда это вновь будет для него актуально.

Если требуется заполнить анкету, лучше сразу внести в нее данные о правонарушениях, если такие факты были (например, об административных делах в юности). И откровенно предупредить об этом на собеседовании. Если же служба безопасности обнаружит такие факты сама, то работодатель, вероятнее всего, подумает о попытке сокрытия и предположит нечто более тяжкое, чем было на самом деле.

Почему нельзя обманывать

Рекрутеры советуют никогда не врать на собеседовании при приеме на работу. Выгодно подать имеющиеся навыки — это плюс для соискателя.

Сочинять на собеседовании о том, что делать не умеешь — однозначный провал. Тайное станет явным, сотрудник будет уволен, а в дальнейшем работодатель даст нелестные отзывы, если к нему обратятся со следующего места работы.

Еще одна нередкая хитрость среди соискателей — скрыть предстоящий переезд или намечающийся декретный отпуск. Лучше сказать об этом сразу.

«Если ваши навыки и опыт окажутся ценными для работодателя, он найдет возможность предложить вам позицию с частичной или временной занятостью», — уверена Салостий. Если же нет, то найдет способ от вас избавиться, тем самым лишив соцгарантий.

О чем говорить не надо

Еще одна типичная ошибка на собеседовании, которую, впрочем, продолжают совершать соискатели — критика руководства или коллег с предыдущего места работы. Даже если бывшее руководство было, на взгляд сотрудника, сверхнесправедливо, не нужно жаловаться на них потенциальному работодателю.

Во-первых, предприниматели и руководители организаций, работающие в одной сфере, скорее всего, знают, как обстоят дела на предыдущем месте работы соискателя. И ничего нового на собеседовании из уст обиженного кандидата они не узнают. А рассказы о «плохом» руководстве лишь подтолкнут к выводам о том, что сотрудник конфликтный, склонный «выносить сор из избы».

Если соискателя спрашивают о причинах увольнения с предыдущего места работы, но ничего лестного о бывшем начальстве на ум не приходит, можно действовать двумя способами:

Первое — непредвзято говорить о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, и которые вынудили уйти. Но не переходить к оценке действия руководства и коллег.

Второе — назвать нейтральную причину увольнения. Например, отсутствие карьерного роста, низкие зарплаты, удаленность от дома, стремление работать в более крупной организации. Если же придется рассказать о конфликте, сделать это как можно корректнее.

Роковые фразы

Привести к отказу от желаемого места работы могут необдуманные фразы, перечеркивающие на собеседовании все заслуги соискателя.

Например: "Все, о чем вы спрашиваете, есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны". Это демонстрирует отсутствие культуры общения, понимания субординации и вызывает сомнение в заинтересованности кандидата.

Эксперты в области подбора персонала составили топ самых «самоубийственных» фраз соискателей. Эти высказывания демонстрируют некомпетентность и непонимание норм поведения:

Как одеться на собеседование

«Вы что, не читали мое резюме? Там все написано!»«С кем не сработался предыдущий сотрудник?»«Когда мой ближайший отпуск?»«А кофе меня угостят?»«Я ничего не знаю о вашей компании, расскажите мне»«Все надо переделать»«Всех уволить»

Пословица «встречают по одежке, провожают по уму» не теряет своей актуальности. Большинство работодателей оценивает внешнюю опрятность соискателя. Одежда должна быть аккуратной, прическа и маникюр — свежими.

«В идеале — во внешнем виде ориентироваться на ту позицию, на которую мы хотим попасть. Например, если вас зовут на собеседование на руководящую позицию, то желателен стиль smart casual (джинсы и базовая однотонная футболка белого цвета в сочетании с пиджаком, например, или классический костюм)», — отмечает вице-президент SuperJob.