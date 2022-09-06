Сопроводительное письмо к резюме поможет соискателю выделиться среди сотен кандидатов и заявить о себе еще до этапа собеседования. Почему нужно сопровождать официальные документы «живыми» словами, как правильно составлять письмо и чего следует избегать?

Не всегда за официальным тоном резюме рекрутер или работодатель может увидеть искреннее желание соискателя получить должность или его опыт и навыки, которые могут оказаться полезными именно здесь.

Иногда и сам соискатель не обращает внимание на поле «сопроводительное письмо» и теряет шансы внести «живинку» в деловое резюме и выделится среди десятка, а то и сотни других кандидатов.

«Сопроводительное письмо — это важный момент. Он поможет работодателю поверить, что вы не просто откликаетесь на все вакансии подряд, а ищите работу осознанно», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Компания, открывшая вакансию, не всегда запрашивает сопроводительное у кандидатов. Но это не значит, что она не хочет его видеть.

Особенно часто обращают внимание на наличие письма работодатели, ожидающие претендентов на должности с высокой конкуренцией.

Не увлекаться и не скромничать

Новелл и автобиографий, конечно, никто от соискателей не ждет. Все-таки это деловая переписка. Письмо должно быть кратким. Иногда хватит одного или двух абзацев, главное — как их написать.

«Сопроводительное письмо, как и резюме, должно быть емким, грамотным и содержать не более пяти-семи предложений, чтобы его можно было прочесть, не прокручивая страницу», — посоветовала региональный представитель «Авито Работа» в Сибири Екатерина Салостий.

Но и скромничать не нужно: если на предыдущем месте кандидат за полгода внедрил инновацию для роста прибыли, то об этом необходимо рассказать.

Однако стиль лучше выдерживать деловой. Не острить, не использовать ироничный тон, оценочные суждения о себе и бывших коллегах. Изложение фактов — лучше всего.

И устраивать допрос работодателю в сопроводительном письме тоже не нужно. «Разного рода вопросы можно приберечь для личной встречи с рекрутером или руководителем», — предупредила эксперт.

Шаблон сопроводительного письма

Вступление и приветствие. «Это буквально одно предложение, где достаточно поздороваться и указать название выбранной вакансии», — объяснила региональный представитель «Авито Работа».

Основная часть. В ней делается акцент на значимых для компании требованиях к кандидату. Здесь можно подробнее написать о профильном образовании, особых навыках, нестандартным опыте, о курсах повышения профессионального мастерства.

Завершение и контакты для связи. В заключительном абзаце соискатель может попросить обратную связь и оставить личные данные: ФИО, телефон, адрес электронной почты.