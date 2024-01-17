Около 88% российских компаний в 2023 году испытывали серьезный дефицит сотрудников. Однако соискателям еще нужно суметь воспользоваться выгодами кадрового голода. Как правильно искать работу в 2024 году и повысить шансы на трудоустройство?

Лучшее время

Для поисков новой работы лучше выделить оптимальное время. Так, наиболее удачными месяцами для устройства на работу считаются февраль, май, лето до конца августа, весь октябрь и вторая половина декабря. В январе, марте, апреле, ноябре, в конце августа и начале сентября рынок традиционно перегрет предложениями.

Формат резюме

Один из трендов на рынке — презентация себя в форме видео. Видеоролик в резюме позволяет HR-специалистам сразу оценить внешность, грамотность устной речи и способность преподносить себя. Кроме того, в живом рассказе на камеру человек может дать больше информации для итогового решения, чем на бланке резюме.

Сопроводительное письмо

Вместе с резюме стоит отправить потенциальному работодателю сопроводительное письмо. В нем необходимо описать личные причины привлекательности конкретной позиции. При смене сферы деятельности нужно прояснить для работодателя мотивацию и раскрыть ожидания от нового места работы.

Обязательная проверка

Резюме и сопроводительное письмо желательно очень тщательно проверить на грамматические и орфографические ошибки. Для надежности лучше воспользоваться специальными сервисами для проверки правописания.

Корректное собеседование

На собеседовании нельзя ругать прошлое место работы, коллектив и руководство. Новый работодатель может посчитать, что его потенциальный сотрудник токсичен и злопамятен. Даже если смена работы была связана с негативом, лучше рассказать про опыт, полученный в данной ситуации.

Общение с друзьями

При смене сферы деятельности полезно попробовать найти друзей или знакомых, работающих в данной отрасли. Они могут поделиться своим опытом, подсказать порядок зарплат, нюансы будущей работы.

Как оценить себя на рынке труда

Вилку зарплат всегда можно найти в интернете — на порталах с вакансиями и специализированных ресурсах. Необходимо учитывать свою квалификацию и регион. Есть миф, что сменившие работу сотрудники на новом месте могут рассчитывать на повышение своей заплаты на 20-30%. Однако это актуально только для узких и дефицитных специалистов.

Если в голове нет точной суммы и есть опасения, что работодателя может отпугнуть высокие притязания, можно указать в резюме диапазон или медианную ожидаемую зарплату — это средняя сумма между низким и высоким значением.

Где искать вакансии

Нельзя ограничиваться самыми популярными сайтами с вакансиями, необходимо использовать альтернативные источники — телеграм-каналы, чаты, соцсети работодателей, где могут выложить пост о поиске сотрудника. А также смотреть вакансии на сайтах компаний, в которые хотелось бы устроиться.