Коротко и по делу: видеоролик в резюме выделит из других кандидатов

Соискателям, имеющим резюме на сайте hh.ru, в этом году стало доступно добавление в него небольшого видео с самопрезентацией. Зачем это нужно и как влияет на успех при трудоустройстве?

Зачем это нужно?

Видео в резюме — это возможность красиво подать себя, коротко и емко рассказать о навыках. Чем полнее вы представите себя на старте, тем больше вероятности, что вакансия мечты достанется именно вам. Но надо понимать, что это дополнительный инструмент для самопрезентации, а не альтернатива привычному резюме.

Для работодателей видео с презентацией кандидата — удобная, экономящая время возможность быстрее познакомиться с соискателями и закрыть вакансию.

«Мы просмотрели все видеоролики, которые уже появились в профилях соискателей, и отметили, что качество записанных видео приятно превзошло наши ожидания. Люди самых разных профессий — от курьеров до финансовых директоров — подходят к вопросу ответственно и креативно. Записывают видео, в которых рассказывают о себе и о своих навыках», — отметил менеджер по продукту Никита Еськов

Что говорить на видео?

1. Представьтесь и расскажите, чем занимаетесь: например, «10 лет в управлении продажами в таких-то сферах» или «5 лет работаю электромехаником в такой-то отрасли».

2. Заявите о своих намерениях: «ищу работу слесаря», «претендую на позицию менеджера». Не стоит говорить такие фразы, как «Рассмотрю разные варианты» или «Мне что-нибудь в офисе».

3. Проговорите ваши ожидания: если у вас есть принципиальные пожелания по условиям, надо обязательно упомянуть о них. Например, вы ищете работу только со сменным графиком или на удаленке.

4. Коротко расскажите о своем опыте:

если вы работали в известных организациях — «в моем списке работодателей такие-то компании»;

если имеете разряды, допуски, награды, патенты — обязательно озвучьте, это придаст вес вашей квалификации;

если ваш труд помог компании достичь каких-то весомых результатов, не стоит стесняться отметить и свой вклад;

перечислите свои сильные стороны: умение работать в коллективе, ответственность, активность и желание достигать новых профессиональных результатов.

Не стремитесь рассказать обо всех навыках и трудовом опыте за одну минуту — это работодатель сам прочитает в резюме, если заинтересуется вашей кандидатурой. Ваша задача — выделиться на фоне других кандидатов.

Поможет простой лайфхак: представьте, что отвечаете на «закадровый» вопрос работодателя «Чем вы можете быть полезны нашей компании?». Говорите только о том, что покажет, что вы хороши в своей профессии и вас нельзя упустить.

Важный момент: подготовьте и отрепетируйте свою видеопрезентацию — рассказать все самое важное о себе «с первого дубля» крайне сложно. Продумайте и запишите текст, прочитайте его вслух себе или кому-то из близких. Постарайтесь говорить уверенно, не заикаясь и не используя слов-паразитов, таких как «короче», «ну», «в общем», «значит» и т. д. Сделайте несколько дублей на камеру и посмотрите, где лучше получилось.

Отнеситесь к этому не менее серьезно, чем к составлению резюме или подготовке к собеседованию.

Как добавить видео?

Добавление видео доступно всем зарегистрированным пользователям hh.ru с актуальными версиями iOS и Android. Пока функция работает только в мобильном приложении hh.ru, а длительность ролика ограничена одной минутой.

Зайдите в приложение hh.ru на мобильном. Около вашего фото в анкете вы увидите плюсик и подсказку «Запишите работодателям видео о своем опыте и навыках».

Нажмите на плюсик и создайте презентацию: расскажите о себе на камеру вашего телефона. Запись ролика для hh.ru ничем не отличается от обычной видеосъемки на мобильный. После того как видео записано, его можно просмотреть и, если все устраивает, добавить в профиль.

Можно добавить готовую запись и из галереи: снимите видео заранее, не заходя в приложение hh.ru, при необходимости смонтируйте и обработайте в редакторе — пространство возможностей ограничено только вашей фантазией, таймингом в одну минуту и навыками работы в программах обработки и монтажа видео.

Добавьте видео к своему резюме все через тот же плюсик у аватарки. Когда видео добавлено на hh.ru, его также можно пересмотреть, удалить или загрузить вместо него новое.

Что дальше?

Когда работодатели или рекрутеры просматривают базу резюме, они видят, у каких соискателей есть видеопрезентации, и могут сразу их посмотреть. Также значок воспроизведения видео появляется в чате hh.ru, где вы общаетесь с работодателем.

«По итогам опросов мы видим, что у работодателей есть интерес к видеоконтенту. 57,7% сказали, что им интересны видеопрезентации от соискателей, и только 16,8% ответили, что такая форма им не подходит», — сообщил Еськов.

Как известно, первое впечатление можно произвести только один раз. И если раньше при трудоустройстве это всегда происходило в нервной обстановке созвона или собеседования, теперь можно расположить к себе работодателя еще до личного контакта — и сделать это продуманно, размеренно и совершенно спокойно, записав видео с рассказом о себе заранее.