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Коротко и по делу: видеоролик в резюме выделит из других кандидатов

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка в офисе
Фото: © iStock
Соискателям, имеющим резюме на сайте hh.ru, в этом году стало доступно добавление в него небольшого видео с самопрезентацией. Зачем это нужно и как влияет на успех при трудоустройстве?

Зачем это нужно?

Видео в резюме — это возможность красиво подать себя, коротко и емко рассказать о навыках. Чем полнее вы представите себя на старте, тем больше вероятности, что вакансия мечты достанется именно вам. Но надо понимать, что это дополнительный инструмент для самопрезентации, а не альтернатива привычному резюме.

Для работодателей видео с презентацией кандидата — удобная, экономящая время возможность быстрее познакомиться с соискателями и закрыть вакансию.

«Мы просмотрели все видеоролики, которые уже появились в профилях соискателей, и отметили, что качество записанных видео приятно превзошло наши ожидания. Люди самых разных профессий — от курьеров до финансовых директоров — подходят к вопросу ответственно и креативно. Записывают видео, в которых рассказывают о себе и о своих навыках», — отметил менеджер по продукту Никита Еськов

Что говорить на видео?

1. Представьтесь и расскажите, чем занимаетесь: например, «10 лет в управлении продажами в таких-то сферах» или «5 лет работаю электромехаником в такой-то отрасли».

2. Заявите о своих намерениях: «ищу работу слесаря», «претендую на позицию менеджера». Не стоит говорить такие фразы, как «Рассмотрю разные варианты» или «Мне что-нибудь в офисе».

3. Проговорите ваши ожидания: если у вас есть принципиальные пожелания по условиям, надо обязательно упомянуть о них. Например, вы ищете работу только со сменным графиком или на удаленке.

4. Коротко расскажите о своем опыте:

  • если вы работали в известных организациях — «в моем списке работодателей такие-то компании»;
  • если имеете разряды, допуски, награды, патенты — обязательно озвучьте, это придаст вес вашей квалификации;
  • если ваш труд помог компании достичь каких-то весомых результатов, не стоит стесняться отметить и свой вклад;
  • перечислите свои сильные стороны: умение работать в коллективе, ответственность, активность и желание достигать новых профессиональных результатов.

Не стремитесь рассказать обо всех навыках и трудовом опыте за одну минуту — это работодатель сам прочитает в резюме, если заинтересуется вашей кандидатурой. Ваша задача — выделиться на фоне других кандидатов. 

Поможет простой лайфхак: представьте, что отвечаете на «закадровый» вопрос работодателя «Чем вы можете быть полезны нашей компании?». Говорите только о том, что покажет, что вы хороши в своей профессии и вас нельзя упустить.

Важный момент: подготовьте и отрепетируйте свою видеопрезентацию — рассказать все самое важное о себе «с первого дубля» крайне сложно. Продумайте и запишите текст, прочитайте его вслух себе или кому-то из близких. Постарайтесь говорить уверенно, не заикаясь и не используя слов-паразитов, таких как «короче», «ну», «в общем», «значит» и т. д. Сделайте несколько дублей на камеру и посмотрите, где лучше получилось.

Отнеситесь к этому не менее серьезно, чем к составлению резюме или подготовке к собеседованию.

Как добавить видео?

Добавление видео доступно всем зарегистрированным пользователям hh.ru с актуальными версиями iOS и Android. Пока функция работает только в мобильном приложении hh.ru, а длительность ролика ограничена одной минутой.

Зайдите в приложение hh.ru на мобильном. Около вашего фото в анкете вы увидите плюсик и подсказку «Запишите работодателям видео о своем опыте и навыках».

Нажмите на плюсик и создайте презентацию: расскажите о себе на камеру вашего телефона. Запись ролика для hh.ru ничем не отличается от обычной видеосъемки на мобильный. После того как видео записано, его можно просмотреть и, если все устраивает, добавить в профиль.

Можно добавить готовую запись и из галереи: снимите видео заранее, не заходя в приложение hh.ru, при необходимости смонтируйте и обработайте в редакторе — пространство возможностей ограничено только вашей фантазией, таймингом в одну минуту и навыками работы в программах обработки и монтажа видео.

Добавьте видео к своему резюме все через тот же плюсик у аватарки. Когда видео добавлено на hh.ru, его также можно пересмотреть, удалить или загрузить вместо него новое.

Пять самых каверзных вопросов на собеседовании

Что дальше?

Когда работодатели или рекрутеры просматривают базу резюме, они видят, у каких соискателей есть видеопрезентации, и могут сразу их посмотреть. Также значок воспроизведения видео появляется в чате hh.ru, где вы общаетесь с работодателем.

«По итогам опросов мы видим, что у работодателей есть интерес к видеоконтенту. 57,7% сказали, что им интересны видеопрезентации от соискателей, и только 16,8% ответили, что такая форма им не подходит», — сообщил Еськов.

Как известно, первое впечатление можно произвести только один раз. И если раньше при трудоустройстве это всегда происходило в нервной обстановке созвона или собеседования, теперь можно расположить к себе работодателя еще до личного контакта — и сделать это продуманно, размеренно и совершенно спокойно, записав видео с рассказом о себе заранее.

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