Пять самых каверзных вопросов на собеседовании

Собеседование — всегда стресс для кандидата. Соискатель старается показать себя с лучшей стороны, и даже если отлично подготовился, может растеряться на каверзных вопросах. Как отвечать на вопросы на собеседовании, чтобы приняли на работу?

1. Что для вас стресс?

«Работодатель задает вопрос кандидату на собеседовании, чтобы понять, что вводит его в стрессовое состояние и что человек делает с собой, чтобы преодолеть это состояние», — сказала директор департамента HR-автоматизации HeadHunter Марина Хадина.

Для разных людей стрессом могут быть разные ситуации. Для кого-то это жесткие дедлайны или работа круглосуточно год за годом, или громкий крик руководителя.

При подготовке к собеседованию и ответах важно вспомнить рабочие ситуации, которые приводили к появлению стресса и как с ним удавалось справляться. Например, постоянно горящие дедлайны.

«Не нужно умалчивать. Потому что вы рискуете попасть в компанию, которая как раз такой стресс будет вам предлагать в большом объеме. Не нужно приукрашивать или что-то придумывать, или стараться подстроиться, потому что опять же это риск того, что вы попадете в те условия, которые будут вам жутко некомфортны», — спосоветовала Хадина на YouTube-канале Playboy Russia.

2. Вопрос про сильные и слабые стороны

Работодатель задает такой вопрос на собеседовании, чтобы понять, насколько кандидат осознает сильные и слабые стороны — личностные, профессиональные, и что делает, чтобы нивелировать слабые стороны или использовать сильные.

«Нежелательно в ответ на этот вопрос что-то придумывать или гуглить, и отвечать стереотипно, потому что это скажет о вас, что вы неосознанный человек, не готовы понимать свои особенности и говорить о них», — сказала эксперт.

Также это может показать, что человек что-то утаивает. Нельзя говорить, что нет слабых сторон, потому что они есть у всех, важно их осознавать и управлять ими.

Самый простой способ планирования

Например, у человека слабый таймменеджмент, но для работы нужно организовывать время, поэтому он прошел курсы или тренинги и теперь не испытывает с этих проблем.

3. Почему ушли с предыдущего места работы?

Очень часто кандидаты чувствуют себя уязвимыми, когда отвечают на этот вопрос. Поэтому лучше подготовиться и отрепетировать.

Надо объективно разобраться самому, почему ушел с работы, например, не устраивали финансовые условия или перестал развиваться и захотел чего-то большего.

А в ответе на вопрос уместно поговорить, о том, какие профессиональные возможности будут в новой компании.

Если человека уволили, говорить об этом нужно, но аккуратно. Скрывать правду не стоит, она легко проверяется, в том числе звонками по рекомендациям. Самая лучшая тактика — подумать о том, как избежать аналогичной ситуации на новом рабочем месте.

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«Открытый разговор с новым работодателем покажет вас максимально зрелым и конструктивным. Можно сказать: "Я не справился на предыдущем месте работы с такими-то задачами, поэтому я теперь такого рода работу не ищу, давайте обсудим какие у вас обязанности"», — предложила эксперт.

4. Чем вы лучше других?

Или вопрос: «Почему мы должны взять именно вас?». Работодатель хочет знать, какие сильные стороны кандидата помогут хорошо выполнить работу.

Ответ не должен быть формальным, надо использовать его как возможность еще раз рассказать о том, чем подходите на эту должность.

Вряд ли можно сравнить себя с другими кандидатами, они неизвестны. Это логично прямо ответить. При этом рассказать о своих преимуществах в соответствии с деталями вакансии.

«Не стоит говорить, что я просто лучше всех и верьте в меня. Это инфантильная бравада, которая ни на что не опирается и вряд ли скажет в вашу пользу. Лучше аргументируете на основе реально сильных сторон и того, что вы фактически знаете о себе и о вакансии», — предупредила Хадина.

5. Какие были провалы?

Провалы есть у всех, на них учатся. Если провалов нет, то это достаточно странно. Поэтому при подготовке к собеседованию надо вспомнить, какие проекты сорвались, не были успешны.

«Это абсолютно нормальная ситуация, из-за этого точно не откажут. Это преимущество, потому что вы эту ситуацию прошли, и будете вести себя по-другому», — сказала эксперт.