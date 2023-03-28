Секрет времени: как без труда делать больше

Кажется, что время управляет нами, пожирая день за днем. Несделанные дела множатся, счастье откладывается, и эту карусель никак не остановить. Это только кажется! На самом деле мы ленимся планировать и расставлять приоритеты. Хотя, большого труда это не требует — есть простые схемы планирования времени и выполнения задач.

Чтобы распланировать день, не нужно изучать и заполнять сложные диаграммы. Достаточно вечером составить простой список дел на завтра. Единственное — лучше в электронном виде (в мобильном приложении или в каком-нибудь облачном сервисе). Это гарантирует, что план не потеряется и вносить в него корректировки будет удобнее.

Как планировать время по методу Шваба

Метод Шваба (он же метод Айви Ли) — это простейшая техника тайм-менеджмента, основанная на принципе приоритета, когда задачи в планировании нужно располагать в порядке важности и также их выполнять, примерно рассчитывая необходимое время на каждую.

В конце каждого рабочего дня планировать шесть дел на следующий. Задачи в списке сортировать в порядке их важности. Выполнять дела по порядку, не пропуская ни одной строчки. Несделанные дела переносить в список на завтра. Новые задачи размещать по важности, а не в конец списка. Повторять пункты с 1 по 4 каждый рабочий день.

Также метод рекомендует ставить для каждого дела расчетное время в минутах, исходя из общего количество рабочих минут (в России это 480 минут), оставляя небольшой резерв между задачами.

Почему метод заслуживает доверия

Возникает вопрос — ну и что тут такого? Подобный список можно просто держать в голове. Это слишком просто, чтобы относиться серьезно. Чтобы ответить критикам, вспомним историю, как этот метод появился.

Американский промышленный и финансовый магнат Чарльз Шваб в 1918 году обратился к бизнес-консультанту Айви Ли с просьбой найти методику повышения эффективности компании. Консультант предложил управляющему звену корпорации именно эту технику планирования времени.

При этом Айви Ли попросил прислать ему плату за консультацию через три месяца в том размере, который Шваб посчитает справедливым. Консультант получил от магната в пересчете на современность 400 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей).

Техника позволила бизнесмену существенно повысить доходы в результате того, что менеджмент всегда своевременно решал главное и в целом стал успевать больше за такое же время.

Со временем, благодаря простоте, эта техника тайм-менеджмента распространилась и популярна по сей день.

Почему метод Шваба работает

Сегодня метод применяют как в больших компаниях, так и в маленьких фирмах, а также фрилансеры и домохозяйки. Почему?

Простота. В этом и есть главная сила метода. Не требуется никаких специальных знаний и инструментов, не требуется много времени.

Концентрация. Когда человек знает, что все идет по плану, он не нервничает из-за «вагона и маленькой тележки» несделанного и более качественно выполняет текущее дело.

Приоритеты. Многие эксперты критикуют количество «шесть» и предлагают свои варианты, оперируя к ускорению жизни и цифровизации. Наверное, может быть и десять дел в день, и больше. Суть не в этом. Задача точного одинакового количества дел — научить человека расставлять приоритеты и выделять важное.

Со временем, отказываясь от второстепенного или бесконечно перенося такие задачи на завтра, человек понимает, что на самом деле они вообще неважны. А без планирования он мог тратить на подобные задачи массу времени, не делая действительно важное.