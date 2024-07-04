Пять правил быстрого карьерного роста

Одни люди за пару лет из рядового сотрудника становятся руководителями, другие всю жизнь работают на одной должности. В чем причина карьерного роста и его отсутствия, и что делать, чтобы добиться высот в работе?

Чаще всего на одном и том же месте остаются люди, которые ничего не предпринимают для карьерного роста. Они могут быть хорошими профессионалами, но из-за отсутствия амбиций или скромности медленно добиваются успехов, считает бизнес-коуч и предприниматель Александр Высоцкий.

Когда человек желает развиваться и понимает, что у него есть для этого ресурсы, то нужно брать ситуацию в свои руки. Тогда результат не заставит себя долго ждать.

Показывать выдающиеся результаты

Многие делают свою работу наплевательски, лишь бы дожить до конца рабочего дня и рабочей недели. Это плохой подход.

Если человек хочет делать карьеру, нужно показывать выдающиеся результаты. Повышают тех, кого уважают, а уважают в коллективе за достижения.

Говорить руководителям о планах и целях

Руководителю обязательно нужно говорить о планах, о желании подниматься по карьерной лестнице.

«Руководители не телепаты. Иногда они даже не догадываются о том, что у вас есть такое желание», — объяснил Высоцкий.

Существуют ложные стандарты о скромности, когда начальство само должно увидеть потенциал в сотруднике. Эти стандарты нужно отбросить и действовать прямо.

Выяснить, что необходимо для карьерного роста

Необходимо выяснить у вышестоящего руководителя, какие навыки и знания ожидают от сотрудника, чтобы его повышать.

«Если прямо спросить об этом, вы точно узнаете, каковы ожидания, и у вас будет достаточно времени и ресурсов, чтобы к этому подготовиться, получить эти необходимые навыки, если их не хватает», — посоветовал коуч.

Мыслить и действовать на уровень выше

Если человек планирует занять более высокую должность в компании, то ему необходимо заранее начать мыслить так, будто он уже занимает эту должность.

Нужно проявлять большую активность в предложении идей, в решении вопросов, а также в ответственности за работу.

В таком случае прибавится работы, но в конечном итоге это сыграет на руку и приведет к росту. Руководству нужны люди, которые могут мыслить шире и брать ответственность, решать проблемы, а не создавать их.

Выстраивать хорошие отношения с руководством

Нужно встраивать отношения с руководством так, чтобы они были комфортными и позитивными. Чем выше человек в иерархии компании, тем больше у него проблем и задач. Руководители не любят людей, которые приносят им дополнительные проблемы.

Когда человека повышают в должности, его наделяют большей властью и силой. Никто не захочет наделять силой негативщика, человека, с которым неприятно, неинтересно, некомфортно общаться.

Это не значит, что нужно быть милым и стараться понравиться. Нужно просто поддерживать позитивный, конструктивный стиль общения с вышестоящим руководителем. Тогда вероятность карьерного роста будет намного выше.