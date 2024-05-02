Женщины поделились фантазией о работе в сугубо мужском коллективе

Быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе мечтает каждая пятая жительница Новосибирска, такой результат получился в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Быть единственной женщиной в мужском коллективе мечтают 21% жительниц Новосибирска.

Среди причин, по которым женщины хотят работать в мужском коллективе, — меньше интриг в коллективе, более высокая компетентность, меньше разговоров на рабочем месте.

Но большинство опрошенных все-таки предпочитают женский коллектив, поскольку там можно поговорить о жизни.