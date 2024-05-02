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Женщины поделились фантазией о работе в сугубо мужском коллективе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе мечтает каждая пятая жительница Новосибирска, такой результат получился в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Быть единственной женщиной в мужском коллективе мечтают 21% жительниц Новосибирска.

Среди причин, по которым женщины хотят работать в мужском коллективе, — меньше интриг в коллективе, более высокая компетентность, меньше разговоров на рабочем месте.

Но большинство опрошенных все-таки предпочитают женский коллектив, поскольку там можно поговорить о жизни.

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Жизнь #Карьера
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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

pepelmetal

А летать они тоже будут в шапках-невидимках ?