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Чем отличаются цилиндрические и купольные камеры

Источник:
Sibnet.ru
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Технические возможности купольных и цилиндрических камер зачастую одинаковы, различия только в форм-факторе корпуса. Однако при выборе конкретного устройства следует учитывать условия ее использования.

Так, купольные камеры более устойчивы к действиям вандалов и менее заметны, говорит инженер Ростелекома Сергей Алеферук. Например, на них проблематично набросить тряпку или развернуть объектив ударом палки.

Кроме этого, в среднем купольные камеры имеют более широкий угол обзора, что позволяет контролировать большую территорию. Особенно это преимущество проявляется при наличии зума.

Однако цилиндрический форм-фактор также имеет свои плюсы — прежде всего, это более надежная защита от экстремальных погодных условий. Например, защитный козырек от дождя позволяет снимать качественное видео в ливень, что недоступно купольному устройству.

Кроме этого, цилиндрическая камера при необходимости легко поворачивается, у нее гибкое шарнирное основание. Купольную камеру для резкой смены ракурса придется перевешивать. Кроме этого, защитный купол уличного устройства нужно регулярно чистить.

Эксперт отмечает, что при выборе камеры видеонаблюдения пользователю необходимо заранее оценить эти нюансы, виртуально «примерив» устройство в конкретных условиях использования.

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