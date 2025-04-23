Умное видеонаблюдение не просто «наблюдатель», это часть интеллектуальной экосистемы, которая учится, адаптируется и в случае необходимости действует по заранее составленным сценариям. Разбираемся, что именно отличает умную камеру от обычной.

Домашнее и уличное видеонаблюдение — «фундамент» для строительства умного дома. Коробочные системы от крупных игроков на рынке легко масштабируются — в любой момент в них можно добавить новые камеры, интеллектуальные датчики и контроллеры.

Удаленный доступ

Трансляцию и записи с умных камер можно посмотреть хоть с другого конца планеты — фактически они представляют собой самостоятельные IP-устройства, выходящие в глобальную Сеть. Даже провода такой камере не нужны — она передает видео через Wi-Fi.

Для передачи качественного цифрового сигнала с камеры видеонаблюдения обычно достаточно очень скромного по современным меркам интернет-канала со скоростью передачи данных 512 Кбит/сек.

Понаблюдать в режиме реального времени за участком, автомобилем или квартирой очень просто — камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения имеют удобное программное обеспечение, которое можно установить на смартфон или ПК. Либо войти в личный кабинет через браузер.

Видео не пропадет

В облачных хранилищах место для хранения записей с камер практически не ограничено, а срок зависит от условий использования. Облако не может поломаться, как обычная карта памяти или локальный физический сервер. Владельцы камер могут удаленно смотреть записи из архива и скачивать на свое устройство.

Трансляция с камер видеонаблюдения доступна на смартфоне или ПК

Есть возможность систематизировать клипы с камер. Например, если пометить фрагмент видеозаписи, он будет храниться до момента, пока пользователь сам его не удалит.

Приватность под защитой

Приватная жизнь владельца умной камеры надежно защищена, посмотреть ролик может только он сам. Например, Ростелеком хранит видео в облаке только в зашифрованном виде, а для исключения риска подмены IP-адреса устройства используется дополнительная авторизация.

При необходимости владелец камер может поделиться доступом с другими людьми, индивидуально настроив права для каждого пользователя.

Анализирует за владельца

Встроенные в умную камеру алгоритмы различают людей, животных, транспорт, фильтруя ненужные уведомления. Это позволяет избегать сотен ложных сообщений, которые могут возникнуть из-за пробегающих котов, качающейся ветки или насекомых.

Интеллектуальные алгоритмы компенсируют дефекты изображения, вызванные туманом, задымлением или засветкой. Кромешная ночь не помеха — у таких камер мощная инфракрасная подсветка, что позволяет использовать аналитику в любое время суток и при любой погоде.

Использует сценарии

Умные камеры могут быть интегрированы в системы умного дома и работать по заданным владельцем сценариям. В этом случае они не просто фиксируют события, а взаимодействуют с другими устройствами. Например, срабатывание датчика открытия двери включит непрерывную запись на камере.

Зафиксировав шум или движение, умная камера способна запустить собственную отпугивающую стробоскопическую подсветку, тревожную сирену или запустить сценарий умного дома с включением света в помещениях. Тем самым такая система обретает охранные возможности.

Возможность масштабирования

Количество IP-камер не ограничивается возможностями оборудования, установленного на наблюдаемой территории. Умным камерам требуется только доступ в интернет.

Таким образом, если владелец дома решит увеличить количество камер наблюдения с одной до десяти, ему не понадобится менять всю систему. Нужно будет приобрести только сами камеры и добавить их в приложение.

При этом в личный кабинет видеонаблюдения можно добавлять камеры, установленные в разных помещениях или даже населенных пунктах. Например, камеры в квартире, на даче и в доме пожилых родителей.