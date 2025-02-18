Роутер, видеокамера или ТВ-приставка могут внезапно выйти из строя. Заводская гарантия покрывает не все поломки, в ряде случаев за новое оборудование придется платить. Если устройство погрызла собака или на него пролит кофе, поможет услуга Ростелекома «Гарантия плюс», расширяющая список гарантийных случаев.

Что такое «Гарантия плюс»

Услуга «Гарантия плюс» представляет собой расширенную гарантию на оборудование, которое выдается абонентам Ростелекомом для подключения услуг. При этом неважно, покупается устройство или берется в аренду.

Если оборудование пришло в непригодность, обладателям расширенной гарантии бесплатно меняют неисправное устройство на идентичное. Опция не заменяет заводскую гарантию, а лишь расширяет список гарантийных случаев.

В чем отличие от заводской гарантии

Производитель оборудования предоставляет на свою продукцию бесплатную гарантию. Однако в ее рамках гарантийным случаем признается только исключительно заводской дефект, из-за которого устройство становится непригодным к использованию.

Заводская гарантия не будет действовать, если оборудование сгорело из-за скачка напряжения, вышло из строя после пролитого кофе или было повреждено домашним животным. Именно в таких сценариях выручит «Гарантия плюс».

Как именно расширяется гарантия

Для устройств, защищенных услугой «Гарантия плюс», действует следующий список гарантийных случаев:

неисправность, возникшая в результате перепада напряжения;

пожар, взрыв, удар молнии, протечка инженерных коммуникаций;

неисправность в результате механических повреждений;

повреждение из-за воздействия внешней среды.

Расширенная гарантия не распространяется на механические повреждения устройств, приобретенных или взятых в аренду более 24 месяцев назад. Кроме этого, она не покрывает косметические повреждения, не мешающие работе оборудования.

Как подключить и сколько стоит

Услуга «Гарантия плюс» действует для видеокамер домашнего и уличного наблюдения, роутеров, ТВ-приставок и адаптеров. Новым абонентам она подключается автоматически. Стоимость — от 30 до 45 рублей в месяц в зависимости от региона, деньги снимаются с лицевого счета.

Вышедшее из строя арендованное или купленное оборудование Ростелекома меняется по звонку в течение трех дней. Отключить расширенную гарантию можно в любой момент в личном кабинете.