Ростелеком запустил демо-режим для знакомства с системой облачного видеонаблюдения. Для тестирования даже не нужно регистрироваться.

Все желающие могут познакомиться с системой умного видеонаблюдения Ростелекома. Для этого достаточно установить на смартфон приложение «Видеонаблюдение и умный дом» (есть в RuStore, Googl Play, App Store и других фирменных магазинах приложений).

Далее без регистрации кликнуть баннер «Посмотреть, как работает сервис Видеонаблюдения», размещенный внизу первого экрана приложения.

«Видеонаблюдение» — сервис Ростелекома, для управления которым достаточно камер и мобильного приложения. Клиент, где бы он не находился, может круглосуточно смотреть трансляции и записи с камер.

Приложение позволяет настроить контролируемые зоны и получать оповещения о подозрительных ситуациях в реальном времени.

Также в Ростелекоме проходит акция «Тест-драйв», в рамках которой можно течение 30 дней бесплатно воспользоваться услугой, чтобы оценить ее возможности.