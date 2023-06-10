Представлена видеокарта с «невидимым» разъемом питания

Компания Inno3D представила видеокарту AXGaming GeForce RTX 4070, которая выделяется «невидимым» разъемом питания.

Производитель скрыл его на задней стороне карты, причем в весьма необычном месте. Такое размещение позволят визуально спрятать торчащие после подключения кабели.

невидимый разъем питания AXGaming GeForce RTX 4070 Фото: © MyDrivers

После завершения процедуры разъем закрывается кожухом системы охлаждения. Однако у такого решения есть и минус — для прокладки к такому разъему кабель придется сильно изгибать.

Inno3D в ближайшее время собирается использовать такое решение в видеокартах RTX 4070 и RTX 4060 Ti.