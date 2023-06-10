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Представлена видеокарта с «невидимым» разъемом питания

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Inno3D представила видеокарту AXGaming GeForce RTX 4070, которая выделяется «невидимым» разъемом питания.

Производитель скрыл его на задней стороне карты, причем в весьма необычном месте. Такое размещение позволят визуально спрятать торчащие после подключения кабели.

невидимый разъем питания AXGaming GeForce RTX 4070
невидимый разъем питания AXGaming GeForce RTX 4070
Фото: © MyDrivers

После завершения процедуры разъем закрывается кожухом системы охлаждения. Однако у такого решения есть и минус — для прокладки к такому разъему кабель придется сильно изгибать.

Inno3D в ближайшее время собирается использовать такое решение в видеокартах RTX 4070 и RTX 4060 Ti.

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Топ комментариев

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

scorpion2777

И это чудовище ещё наверное думает что оно человек

BETEPAH86

Там не ниточки, там рука в заднем проходе...