Судимые получат право служить по контракту в  период мобилизации

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию законопроект, предлагающий разрешить службу по контракту гражданам с судимостью в период мобилизации.

Исключение в документе будет сделано только для судимых по тяжким статьям. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе, если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны.

Также законопроект предусматривает предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал.