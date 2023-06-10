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Судимые получат право служить по контракту в  период мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию законопроект, предлагающий разрешить службу по контракту гражданам с судимостью в период мобилизации.

Исключение в документе будет сделано только для судимых по тяжким статьям. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе, если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны.

Также законопроект предусматривает предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал.

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Политика #Законы #Армия
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Топ комментариев

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

BETEPAH86

Там не ниточки, там рука в заднем проходе...