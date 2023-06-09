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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль обвинил Украину в попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже

Источник:
ТАСС
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Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попадание беспилотника-камикадзе в жилой дом в Воронеже.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что три человека пострадалм после падения беспилотника в Воронеже.

«Мы знаем [об атаке], видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, [в жилой дом] попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что «киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается». «Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО», — заключил Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

paramedic

И как бывало раньшеВ далёком сорок третьемНемецкая машинаСкатилась под откос

nicollaich

Цеивропейцы скажут про этот видос: це подделка.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»