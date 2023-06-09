Кремль обвинил Украину в попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже

Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попадание беспилотника-камикадзе в жилой дом в Воронеже.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что три человека пострадалм после падения беспилотника в Воронеже.

«Мы знаем [об атаке], видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, [в жилой дом] попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что «киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается». «Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО», — заключил Песков.