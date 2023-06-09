Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже, есть раненые

Три человека пострадали в результате падения беспилотника в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев
«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте», — написал Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, троих человек посекло осколками стекла. «Помощь
оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — уточнил губернатор.
Как говорят очевидцы, беспилотник врезался в жилой дом. Здание получило повреждения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Украину в попадании беспилотника в жилой дом.