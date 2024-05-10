ВСУ пополнит «армия заключенных»

Украина планирует мобилизовать порядка 20 тысяч заключенных по новому закону, сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська.

При этом украинский чиновник в интервью украинской службе BBC отметил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Кроме того, в каждом конкретном случае специалисты будут определять, полезен ли тот или иной боец для ВСУ.

Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. Согласно документу, мобилизации будут подлежать практические все осужденные. Однако командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких новобранцев.

Мобилизации не будут подлежать только лица, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.