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Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением

Источник:
Sibnet.ru
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Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
Фото: © постпредство России при ООН

Киевский режим в ночь на вторник, 6 июня «пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции», заявил постпред России при ООН Василия Небензя.

«Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. Хочу подчеркнуть, что руководство ВСУ открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Каховской ГЭС.

По его словам, Россия предупреждала об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. В конце октября 2022 года была распространена нота постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС.

«Сожалеем, что наши призывы к Генсекретарю сделать всё возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание», — отметил Небензя.

«Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов», — подчеркнул постпред России.

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STRYKER9800

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Tanatholog

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Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...