Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением

Киевский режим в ночь на вторник, 6 июня «пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции», заявил постпред России при ООН Василия Небензя.

«Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. Хочу подчеркнуть, что руководство ВСУ открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Каховской ГЭС.

По его словам, Россия предупреждала об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. В конце октября 2022 года была распространена нота постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС.

«Сожалеем, что наши призывы к Генсекретарю сделать всё возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание», — отметил Небензя.

«Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов», — подчеркнул постпред России.