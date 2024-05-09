НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова заявила о «повернувшем реку вспять» Путине

Источник:
Sibnet.ru
634 7

Запад в конце 1980-1990-х годов пытался привить миру и России «историческую амнезию», но президент РФ Владимир Путин «повернул реку вспять», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в интервью ТАСС сказала, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов Запад нанес информационный удар по России с целью стереть историческую память.

По словам дипломата, страна во многом забыла собственную историю, и спустя время упущенное пришлось наверстывать.

«И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента России Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот мне кажется, он сумел», — подчеркнула Захарова.

Еще по теме
Залужный официально стал послом Великобритании
Маск предрек исчезновение американцев
Украинцы завалили Google запросами о Дне Победы
Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву для разговора с Путиным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
22
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
21
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
16
МВД объявило в розыск Зеленского