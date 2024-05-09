Захарова заявила о «повернувшем реку вспять» Путине

Запад в конце 1980-1990-х годов пытался привить миру и России «историческую амнезию», но президент РФ Владимир Путин «повернул реку вспять», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в интервью ТАСС сказала, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов Запад нанес информационный удар по России с целью стереть историческую память.

По словам дипломата, страна во многом забыла собственную историю, и спустя время упущенное пришлось наверстывать.

«И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента России Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот мне кажется, он сумел», — подчеркнула Захарова.