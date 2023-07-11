Семь неочевидных причин набора веса

Не застегивающиеся джинсы, тяжесть в ногах, одышка — некоторые признаки ярче весов показывают, что человек прибавил в весе. Возникает вопрос, а как набрал лишние килограммы, если ел всегда одно и тоже, и не закусывал суп тортом?

Прибавка килограммов может идти постепенно за счет неясных причин, а итог станет заметен гораздо позже, когда вес изменится сильно и скорректировать его будет тяжело. Какие скрытые причины провоцируют ожирение?

Недосып

Хронический недосып, когда сон занимает менее семи часов в сутки, также может приводить к росту массы тела.

«Недосып может влиять на гормональный баланс организма и приводить к изменениям в аппетите и метаболизме. Это может способствовать набору веса и увеличению жировой массы», — сказала Sibnet.ru диетолог Ольга Деккер.

В этом случае поможет только восстановление режима сна.

Постоянные перекусы

«Частое употребление высококалорийных и несбалансированных перекусов может приводить к набору веса. Большое количество сахара, соли и жиров в таких продуктах может приводить к перееданию и повышенному приему калорий», — отметила диетолог Ольга Деккер.

При этом такие перекусы человек не замечает. Съеденная за чаем конфетка, печенье пролетают мимо внимания, но существенно увеличивают количество калорий всего дня.

Чтобы перекусы перестали быть невидимками, похищающими стройность, их надо записывать, как и все приемы пищи в дневник питание или специальную программу по подсчету калорий, тогда лишняя конфетка не проскочит.

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Скрытых причин набора веса может быть несколько, и они могут переплетаться между собой. В основе обычно находятся психологические установки и проблемы, которые тянут за собой желание перекусывать и бесконтрольно есть любимые блюда. Анализ причин поможет понять, что влияет на фигуру, и как это изменить.

Стресс

«Еда дает успокоение, как соска в детстве. Те, кто стресс заедает, набирает вес за счет бесконечных перекусов, либо в рацион серьезно возрастает по калорийности за счет введения успокоительных блюд», — сказала психолог Вероника Симонова.

По ее словам, при стрессе растет уровень кортизола, который изменяет интенсивность метаболизма в сторону отложения жиров и накопления преимущественно в области живота (абдоминальное ожирение).

Полностью исключить стресс из жизни не получиться, поэтому человек может найти другие варианты переживания стресса, возможно ему понадобиться помощь психолога.

Жизнь не по масштабу

Среди таких причин много психологических. Например, человек ощущает огромный потенциал, но боится себя проявить.

«Вам давно пора получить повышение по службе, создать свой проект, выйти на новый уровень. Но мешают страхи», — прокомментировала Sibnet.ru специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Светлана Неганова.

По ее словам, если человек тормозит личностный рост, то может расти вширь. Тело помогает ему занять больше пространства.

«Вы переедаете, набираете вес. Что делать? Пойти в страхи, начать реализовывать себя. Часто этого достаточно, чтобы лишние килограммы начали таять на глазах», — пояснила Неганова.

Война с телом

Человек может отделять себя от тела. Есть волевая, сильная, контролирующая личность. А есть тело – непослушное, не поддающееся контролю. И происходят ежедневные сражения. Тело побеждает и заставляет есть. Человек переедает и набирает вес.

«Что делать? Понять, что тело – это и есть Вы. Перестать сражаться, а начать дружить. Полюбить свое тело, начать заботиться о теле, как о части себя», — объяснила Неганова.

Избегание боли и других чувств

Еще одна проблема, когда человек боится чувств, не выдерживает их. Испытывая тревогу, боль, стыд или злость, хочет избавиться от этих ощущений. Самый «простой» способ – перебить эмоциональный дискомфорт физическим. Например, сильно переесть.

«Что делать? Обратиться к психологу, чтобы научиться замечать и выдерживать любые, даже самые сложные чувства», — предложила психолог.

Непринятие сексуальности

Неудачный сексуальный опыт, детство в ханжеской семье, холодные отвергающие родители могут привести к тому, что человеку трудно распознать импульсы тела.

«Человек старается с телом не контактировать, и реагирует всегда поеданием всего, что может найти. Как правило это частые перекусы в течение дня», — объяснила Симонова.

По ее словам, к лишнему весу может приводить и страх сближаться с противоположным полом, когда человек пытается отгородиться всеми способами, в том числе объемной фигурой.

В этом случае человек очень боится похудеть, потому что станет привлекательным для противоположного пола и, возможно, обожжется.

В такой ситуации разбираться с проблемой помогут специалисты, травматичный опыт надо прорабатывать с психотерапевтом.