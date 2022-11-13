НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Без мистики: эксперт объяснил беспричинные болезни любовниц

Источник:
Sibnet.ru
626 0
Одинокая женщина у окна
Фото: shixart1985 / Attribution License
Многие женщины, находясь в отношениях с женатыми мужчинами, начинают беспричинно болеть. Любовницы объясняют это порчами, которые якобы на них делают жены. Однако ответ более простой — медицинский. И, к сожалению, влияние любовного треугольника на здоровье неизбежно.


По наблюдениям психолога Марка Бартона, женщины, долгое время находясь в положении любовницы, нередко начинают жаловаться на плохое физическое состояние. И очень многие его клиентки предполагают, что «жена моего любовника догадывается, что у него есть любовница, и ходит по бабкам порчу на меня наводит».

Но объяснения ухудшения здоровья гораздо более тривиальные. «Вы сами себя в могилу сводите», — утверждает специалист.

«Он распоряжается вашим настроением как хочет. Он едет к вам — вам хорошо, не едет — плохо… Женщины-любовницы, если сдадут анализ на гормоны стресса… Вы в постоянном стрессе живете! У кого-то волосы выпадают, у кого-то хуже проблемы начинаются — с репродуктивной системой и со многими многими другими вопросами», — комментирует психолог на YouTube.


Как стресс приводит к болезням


Стресс — это реакция организма на какие-либо негативные факторы, в том числе эмоциональные переживания. Ответ начинается с мозга, который включает механизмы, активирующие выброс гормонов стресса.


Если эти механизмы включаются кратковременно, на какой-то момент повышая физические возможности тела, вреда здоровью нет. Так задумано природой — чтобы спасаться при опасности (быстро убежать, высоко прыгнуь, поднять тяжелый вес и т.д.). Но если они задействованы постоянно, начинается разрушение.


Гормонами стресса называют кортизол, пролактин, адреналин:


Кортизол. Этот гормон держит организм в состояние боевой готовности, в первую очередь увеличивает уровень сахара в крови, влияет на процессы обмена, повышая энергетический потенциал тела. 


При постоянно повышенном синтезе кортизола повышается риск развития сахарного диабета, подавляется иммунная система, угнетаются мышцы и увеличивается жировая ткань, снижается плотность костей, подавляется выработка тестостерона, появляется сонливость, хроническая усталость, нарушение памяти, внимания.


Пролактин иногда называют женским гормоном. Отвечает за репродуктивную функцию, лактацию, способность к получению сексуального удовольствия. Важен для нормального функционирования почек, жирового обмена и иммунной системы. 


Повышенный уровень пролактина приводит к нарушениям менструального цикла и фертильности, заболеванием органов репродуктивной системы, спонтанной лактации, развитию фригидности, акне, избыточному оволосению тела или выпадению волос, себореи, нарушениям метаболизма и избыточному весу.


Адреналин. При выбросе адреналина учащается сердцебиение, повышается давление, сужаются сосуды, возбуждается нервная система, напрягаются мышцы, расширяются бронхи и т. д. 


При хроническом стрессе из-а повышенного адреналина начинается угнетение сердечно-сосудистой системы, повышается риск инфарктов и инсультов, возникают проблемы со сном, наблюдается эмоциональная нестабильность, тревожность, развиваются головные боли, головокружения, тремор и др.


Таким образом, есть прямая связь между постоянной психотравмирующей ситуацией, стрессом и развитием большого количества тяжелых заболеваний.
Еще по теме
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Пикантный челлендж «недрочабрь» стартовал в Сети
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
смотреть все
Отношения #Любовь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

Siberian sinner

Ну как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...

mosquito__2010

Украина и США выступили в ООН против борьбы с героизацией нацизма. Всего лишь эти две страны были против....