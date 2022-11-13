Без мистики: эксперт объяснил беспричинные болезни любовниц

Многие женщины, находясь в отношениях с женатыми мужчинами, начинают беспричинно болеть. Любовницы объясняют это порчами, которые якобы на них делают жены. Однако ответ более простой — медицинский. И, к сожалению, влияние любовного треугольника на здоровье неизбежно.

По наблюдениям психолога Марка Бартона, женщины, долгое время находясь в положении любовницы, нередко начинают жаловаться на плохое физическое состояние. И очень многие его клиентки предполагают, что «жена моего любовника догадывается, что у него есть любовница, и ходит по бабкам порчу на меня наводит».

Но объяснения ухудшения здоровья гораздо более тривиальные. «Вы сами себя в могилу сводите», — утверждает специалист.

«Он распоряжается вашим настроением как хочет. Он едет к вам — вам хорошо, не едет — плохо… Женщины-любовницы, если сдадут анализ на гормоны стресса… Вы в постоянном стрессе живете! У кого-то волосы выпадают, у кого-то хуже проблемы начинаются — с репродуктивной системой и со многими многими другими вопросами», — комментирует психолог на YouTube.



Как стресс приводит к болезням

Стресс — это реакция организма на какие-либо негативные факторы, в том числе эмоциональные переживания. Ответ начинается с мозга, который включает механизмы, активирующие выброс гормонов стресса.

Если эти механизмы включаются кратковременно, на какой-то момент повышая физические возможности тела, вреда здоровью нет. Так задумано природой — чтобы спасаться при опасности (быстро убежать, высоко прыгнуь, поднять тяжелый вес и т.д.). Но если они задействованы постоянно, начинается разрушение.

Гормонами стресса называют кортизол, пролактин, адреналин:

Кортизол. Этот гормон держит организм в состояние боевой готовности, в первую очередь увеличивает уровень сахара в крови, влияет на процессы обмена, повышая энергетический потенциал тела.

При постоянно повышенном синтезе кортизола повышается риск развития сахарного диабета, подавляется иммунная система, угнетаются мышцы и увеличивается жировая ткань, снижается плотность костей, подавляется выработка тестостерона, появляется сонливость, хроническая усталость, нарушение памяти, внимания.

Пролактин иногда называют женским гормоном. Отвечает за репродуктивную функцию, лактацию, способность к получению сексуального удовольствия. Важен для нормального функционирования почек, жирового обмена и иммунной системы.

Повышенный уровень пролактина приводит к нарушениям менструального цикла и фертильности, заболеванием органов репродуктивной системы, спонтанной лактации, развитию фригидности, акне, избыточному оволосению тела или выпадению волос, себореи, нарушениям метаболизма и избыточному весу.



Адреналин. При выбросе адреналина учащается сердцебиение, повышается давление, сужаются сосуды, возбуждается нервная система, напрягаются мышцы, расширяются бронхи и т. д.