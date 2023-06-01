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Медведь вышел к дорожникам в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Медведь
Фото: © t.me/lukovnikovE

Медведь вышел к дорожникам на региональной дороге в Прибайкальском районе Бурятии, сообщил зампредседателя правительства Республики Евгений Луковников.

«Во время ремонтных работ на региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан дорожники повстречали медведя. Лесной зверь их изрядно напугал, но к счастью все обошлось», — написал в телеграм-канале Луковников.  

По его словам, встречи с лесными жителями нередки для дорожных служб.

В республике продолжаются работы по содержанию, в том числе идет ремонт барьерного ограждения, очистка водоотводных лотков.

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Жизнь #Звери #Бурятия
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