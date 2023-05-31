Судимым россиянам разрешат военную службу по контракту

Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает в период мобилизации и в военное время разрешить служить по контракту гражданам с судимостью. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности парламента РФ.

Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В соответствии с документом, исключение будет сохранено в отношении лиц, осужденных по тяжким статьям.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

Кроме того, законопроект предусматривает скорректировать предельный возраст для службы по контракту в указанные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника и адмирала включительно до 70 лет, имеющим иное воинское звание — до 65 лет.