Новосибирский застройщик создаст отряд беспилотников‑камикадзе

Группа компаний «Расцветай» неожиданно заявила о создании отряда курсантов, управляющих беспилотниками-камикадзе для их использования на СВО.

БПЛА-камикадзе — беспилотные летательные аппараты с вооружением, способные длительное время находиться в воздухе вблизи цели и немедленно атаковать ее после получения соответствующей команды от оператора или выполнять заложенные в алгоритме задачи.

Застройщик закупит необходимое для обучения операторов отряда, включая компьютеры-симуляторы, дроны для тренировок, оплатит аудитории и оборудование.

Отбор курсантов для отряда состоится в начале июля, и после этого они будут полностью экипированы. Первая группа подготовленных операторов отправится в зону соприкосновения на передовую в начале сентября, сообщает пресс-служба компании.

Официальные представители ГК «Расцветай» не назвали корреспонденту РБК, сумму вложений в проект и количество курсантов, объяснив, что детали уточняются.

ГК «Расцветай» известен возведением свечек в плотно застроенных районах Новосибирска. Например, ЖК «Расцветай на Обской» по улице Большевистская 32/1 построен близко к школе. Вовремя строительства оборвалась люлька с рабочими и один из них погиб.