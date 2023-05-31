Госдума рассмотрит закон о запрете смены пола

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете смены пола документально и хирургически, сообщил парламентарий Петр Толстой.

Закон установит полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключит государственную регистрацию смены пола без операций.

Исключение хотят сделать для врожденных аномалий у детей, но и в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.

Авторами закона стали почти 400 парламентариев. Вклад внесла межфракционная группа по защите христианских ценностей, вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«К сожалению, таких случаев все больше — западная индустрия трансгендеров пытается просочиться и в нашу страну. Мы сохраняем для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», — написал в телеграм-каналеТолстой.