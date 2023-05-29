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МВД объявило в розыск сенатора Грэма за слова о «смерти русских»

Источник:
Sibnet.ru
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Американский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм
Фото: U.S. Customs and Border Protection

МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма после его слов о «смерти русских». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести против него дело по факту русофобских высказываний.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.

Ранее было опубликовано видео со встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским, где сенатор произнес фразу: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Грэма «позором для США». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тезис об убийстве русских «уже давно закреплен в США».

Но, как выяснилось, офис президента Украины смонтировал фразу из двух отрывков, произнесенных в разное время. Слова о гибели россиян Грэм произнес в другом контексте.

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Политика #Мир
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