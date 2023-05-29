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Фразу Грэма о смерти русских смонтировал офис Зеленского

Источник:
Reuters
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Офис президента Украины Владимира Зеленского смонтировал фразу американского сенатора Линдси Грэма «о смерти русских» из двух отрывков, произнесенных в разное время, выяснило агентство Reuters, запросив полную версию видео.

СМИ накануне опубликовали ролик со встречи Зеленского и Грэма, распространенный офисом президента Украины. В нем сенатор говорит: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Это заявление вызвало волну возмущения в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его «позорным для США». Слова сенатора разнеслись и по ведущим западным СМИ.

Но, как выяснилось, слова сенатора вырвали из контекста. В полной версии видео, которое предоставил офис Зеленского по запросу Reuters, картина выглядит иначе.

Грэм напомнил об истории США: «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть». Зеленский сказал, что украинцы будут свободными. «А русские умирают», — ответил сенатор.

Фраза «мы еще никогда не тратили деньги так удачно» была Грэмом произнесена в другое время.

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