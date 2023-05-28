Песков счел позорными слова Грэма о вложениях в смерть русских

Слова американского сенатора Линдси Грэма об «инвестициях в смерть русских» позорят Соединенные Штаты как государство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — приводит телеграм-канал Shot заявление Пескова.

Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским порадовался смерти россиян за счет средств бюджета США.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — приводит РБК заявление Грэма. Зеленский поблагодарил сенатора за такую позицию