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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков счел позорными слова Грэма о вложениях в смерть русских

Источник:
Sibnet.ru
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Слова американского сенатора Линдси Грэма об «инвестициях в смерть русских» позорят Соединенные Штаты как государство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — приводит телеграм-канал Shot заявление Пескова.

Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским порадовался смерти россиян за счет средств бюджета США.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — приводит РБК заявление Грэма. Зеленский поблагодарил сенатора за такую позицию

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urbasik

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pepelmetal

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