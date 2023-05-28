Сенатор Грэм счел убийство россиян лучшей тратой денег для США

Американский сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским порадовался смерти россиян за счет средств бюджета США.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — приводит РБК заявление Грэма, сделанное им в ходе встречи с Зеленским.

Президент Украины поблагодарил сенатора за такую позиции, а также за оказанную Конгрессом США поддержку, упомянув последний пакет военной помощи на 375 миллионов долларов.

Зеленский подробно проинформировал Грэма о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе. Он заявил, что пришло время предоставить Украине дальнобойное оружие.