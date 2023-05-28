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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор Грэм счел убийство россиян лучшей тратой денег для США

Источник:
РБК
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Американский сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским порадовался смерти россиян за счет средств бюджета США.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — приводит РБК заявление Грэма, сделанное им в ходе встречи с Зеленским.

Президент Украины поблагодарил сенатора за такую позиции, а также за оказанную Конгрессом США поддержку, упомянув последний пакет военной помощи на 375 миллионов долларов.

Зеленский подробно проинформировал Грэма о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе. Он заявил, что пришло время предоставить Украине дальнобойное оружие.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))

GammiPluh

чего? это худшее проявление ситуации в экономике, когда бедные беднеют, а богатые богатеют увеличивая...

Asd10

Хуэя на костер святой либеральной инквизиции?? Посмешил, Сашулька